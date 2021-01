Eesti esimeses naislaulukirjutajate laagris osaleb 15 muusikut

Laagri eesmärgiks on toetada kodumaise muusikaturu mitmekülgset ja võrdõiguslikku arengut, edendada rahvusvahelist koostööd ning toetada ja tutvustada tänaste staaride kõrval ka tulevikutegijaid.

"Tehniliselt nõudlikemas rollides nagu salvestajad, miksijad, masterdajad ja produtsendid näeb meie kohalikus muusikatööstuses väga vähe naisi. Seetõttu pälvivad ka vastava valdkonna aasta-auhindu ja sellega kaasnevat tähelepanu valdavalt mehed," ütles laagrit korraldava Music Estonia välisprojektide juht Martiina Putnik. "Soovime julgustada naisi oma annet ja ideid nähtavale tooma ja arendama, eeskujuks meie laagri välismentorid, kes on toonud hulga uut ja värsket saundi seni valdavalt meeste mängumaale."

Kõige rohkem taotlusi laekus osalemiseks artistina ning kõige vähem produtsendina.

Laagris osalejateks valiti:

Artistid

Anna Kaneelina

Ellip

Pološywa

Shira

Tuuli Rand

Toplinerid

Anett Kulbin

Hanna Selgis

Kaisa Ling

Kristi Raias

Susanna Aleksandra Veldi

Produtsendid

Anett Tamm

Anneliis Kits

Mariin Kallikorm

Maris Pihlap

Paula Hakkaja

Üle veebi on mentoritena laagrisse kaasatud viis tunnustatud naissoost välisprodutsenti, kes on teinud koostööd nii nimekate Rootsi popartistidega kui ka ülemaailmsete legendidega.

USA-st osalevad laulukirjutaja ja produtsent Vanessa Silberman, kes on töötanud ka David Bowie produtsendi Tony Visconti stuudioinsenerina ning Eesti päritolu New Yorgis tegutsev Ms Madli, kes on muuhulgas Anetti albumi "Morning After" kaasprodutsent.

Rootsi popitööstust esindavad Selen Özan, kes on produtseerinud hitte artistidele nagu Miriam Bryant ja Veronica Maggio ning R&B produtsent ja laulukirjutaja Mona Koshoi, kes on oma erialaseid oskusi lihvinud koostöös superprodutsentidega Carl Falk (Ariana Grande, Nicki Minaj) ja Sidney Swift (Beyonce).

Mentorina osaleb ka Mehhiko-Kanada päritolu Andrea Rocha elab ja töötab Londonis, kus ta tegeleb laulukirjutamise ja produtseerimisega ning töötab ka stuudiomuusik-tšellistina. Ta on töötanud artistidega nagu Liam Payne, Calum Scott, Becky Hill ja Ella Eyre.