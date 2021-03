Anett naislaulukirjutajate laagrist: äge ettevõtmine ja platvorm uute tutvuste loomiseks

"Praegu tundub kõige õigem aeg korraldada selliseid asju, sest see annab mingisugust lootust, sära silmadesse. See energia, mis seal oli, oli nii äge ja soe," rääkis ürituse üks eestvedajatest Riina Ries. "Seal oli tõesti see tunne, et on olemas see kogukond, mis toetab üksteist, kõigil on hea meel, kui teistel läheb hästi. See on midagi, mida tunnen, et on puudu Eesti muusikatööstuses, kuna kõigil on nii raske, kõik pingutavad ja siis, kui teisel läheb hästi, siis on nagu sinu edu ära võetud ja sul ei saa hästi minna. Laagris seda ei näinud."

Laagri teine eestvedaja Martiina Putnik nõustus ja lisas, et suur rõõm oli näha inimesi koos muusikat tegemas. "Ma arvan, et pärast seda aega, kus paljudel erinevad tegevused ära jäänud, oli see nii tore, et meil õnnestus see teha," ütles Putnik. "Inimesed, kes osalesid, panid ennast tõsiselt proovile. Kindlasti on ebamugav minna võõraste inimestega ühte ruumi ja ennast avada loominguliselt ja hakata nendega koos mingit ühist tegevust tegema."

Artistidele oli kõige olulisem teisest žanrist muusikutega tutvumine

Kaisa Ling tunnistas, et pelgas laagrisse minekut. "See oli väga hirmutav ja tundsin aukartust nende naiste ees, kes minu silmis olid nii edukad, andekad ja lahedad. Mul oli suur hirm minna sinna laagrisse, kartsin, et mind naerdakse välja, aga tule tunnistada, et kõigile sobis see formaat kirjutada kolmekesi - üks artist, üks laulukirjutaja ja üks produtsent. Rõõmustav, et kõik need naised, kellele ma olen alt üles vaadanud, olid ägedad ja ma tean, et saan nendega veel koostööd teha."

Tuuli Rand ütles, et tema jaoks oli laager väga eriline ja huvitav just seetõttu,et kokku oli tulnud naismuusikuid nii mitmest erinevast žanrist. "Väga paljud meist pidid enda mugavustsoonist väga tugevalt välja tulema, et leida sümbioos erinevate žanrite, ideede ja mõtete vahel," rääkis ta.

Ta tõdes, et laager innustas teda kuulama muusika laiemal žanripinnal. "Kuulatagi rohkem erinevaid stiile rohkem ja saada neist mõjutusi," ütles Rand.

Anna Kaneelina rääkis, et sai tänu laagrile taas kinnitust, milline on tema muusika loomise stiil. "Mina sain enda vana tõdemuse tagasi, et minu töömeetod on pigem see, et pean enda seest otsima nii pikalt, et ma tunnetan seda, mida ma esitan," selgitas ta. "Selline päevane väike hetk jääb minu jaoks väheseks, see on keeruline. Aga samal ajal, kui ma võtan artisti võrrandist välja, siis see laulu loome abstraktses mõttes, et teed mitte millestki midagi ja see elab oma elu, aga ma e oska ennast sinna isse panna nii lühikese ajaga."

Muusika loomisel sugu tema arvates rolli ei mängi, küll aga on ta artistina teatavat aspekti selle mõjudest tundnud, kui alustas enda abikaasa Erki Pärnoja kõrval soolokarjääri. "Tajusin, et võib-olla mingi segment inimesi ei ole oma kogemuses valmis vastu võtma teadmist, et mees ja naine saavad koos töötada päriselt ka nii, et nad on võrdsed partnerid ja mõlemad genereerivad. Esmane arvamus kipub olema, et mees teeb ja naine lihtsalt seal on. Seda varju olen tajunud endal, aga õnneks ma ise tean, kuidas asjad tegelikult on, seega see ei mängi minu elus päriselt rolli."

Anett nõustus, et sugu muusikas rolli ei mängi. "Me oleme inimesed oma emotsioonide, tunnete, muusikatausta ja teadmistega. Kui midagi siit kaasa võtta, siis ägedad uued tutvused ja et nüüd on jälle rohkem inimesi, kelle poole pöörduda ja koostööd teha," rääkis ta. "Väga paljud nimed siin nädalavahetusel olid täitsa võõrad, aga see on äge ettevõtmine ja platvorm tutvuda nende inimestega."

Rita Ray ehk Kristi Raias oli laagris topliner'i ehk laulukirjutajana. Olles varasemalt oma muusika üksi ja iseendale kirjutanud, oli tema sõnul kõige keerulisem teistele muusikat teha. "See nõuab erilist enda ego kõrvalepanekut, seda on vahel raske teha. Kui olen teinud muusikat iseendaga ja võtnud pigem vähe inimesi koosseisu, siis laager oli teine kogemus, sest pidin enda ego kõrvale lükkama ja mõtlema, mis oleks sellele artistile sobiv, millest ta tahaks laulda, mis talle sobiks, enda maitsed tahaplaanile lükkama ja lihtsalt kirjutama parima loo, mis vähegi võimalik."

Produtsent Maris Pihlap rääkis, et naisena muusik olemine on talle pigem võimalusi toonud ja uksi avanud. "Tunnen, et alustasin muusika tegemist õigel ajal. Suheldes teiste naistega, kes on varem tegutsenud, eriti produtsendid ja naishelitehnoloogid, keda Eestis siusliselt pole, olen kuulnud, et pole alati olnud nii lihtne naistena igale poole pääseda ja teha kõike, mida me tahaks teha," rääkis Pihlap. "Mul on väga vedanud, et saan tegutseda sellel ajal, kui sellele pööratakse tähelepanu, julgustatakse ja antakse hoogu."

Laagris osalesid:

Artistid

Anna Kaneelina

Ellip

Pološywa

Shira

Tuuli Rand

Toplinerid

Anett Kulbin

Hanna Selgis

Kaisa Ling

Kristi Raias

Susanna Aleksandra Veldi

Produtsendid

Anett Tamm

Anneliis Kits

Mariin Kallikorm

Maris Pihlap

Paula Hakkaja