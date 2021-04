Eesti Autorite Ühing lõpetas Netiraadio rahastamise

Netiraadio on 2010. aastal loodud internetiraadio, mille algne eesmärk oli Eesti muusika tutvustamine üle maailma ning Eesti autorite loomingu edastamine.

Eelmise aasta lõpus otsustas aga EAÜ uus valitud juhatus Netiraadio rahastamise lõpetada. Uue juhatuse hinnangul oli selleks mitmeid põhjuseid:

- Netiraadio ülalpidamiseks kulub ligi 20 000 eurot aastas ja seda finantseerib üksnes EAÜ oma vahenditest ehk liikmete raha eest. Juhatus ei pidanud seda efektiivseks. EAÜ laekumised vähenesid aastal 2020 pandeemiast tingitult 10,6% ja on vaja leida kohti kulude kokkuhoiuks.

- Netiraadio ei tasu autoritasusid ning seega puudub sel positiivne majanduslik mõju EAÜ liikmetele. Kui ülejäänud Eesti raadiod on sõlminud EAÜ-ga lepingud, mille põhjal makstakse EAÜ-le tegutsemiseks litsensitasusid, siis Netiraadioga see puudub ja autoritasusid EAÜ Netiraadiolt ei kogu. Juhatus ei pidanud säärast teguviisi põhjendatuks ja teiste lepingupartnerite vastu õiglaseks.

- Netiraadio koduleht on tänaseks aegunud. Selle arendamine nõuaks täiendavaid investeeringuid, mida juhatus ei pea mõistlikuks.

- Netiraadio kuulatavus on äärmiselt madal, vähem kui 100 kuulajat päevas 15 kanali peale kokku ja keskmise kuulamise pikkus on 53 sekundit, seega on raadio kultuuriline mõju minimaalne.

Probleem, mille lahendamiseks Netiraadio omal ajal asutati – luua veebis suuremad võimalused Eesti muusikat kuulata – on EAÜ sõnul aktuaalne ka praegu, kuid Netiraadio praegusel kujul ei ole enam ajakohane lahendus.

Teates juhib EAÜ tähelepanu sellele, et juhatus ei pannud Netiraadiot kinni, vaid lõpetas selle rahastamise. Seega kui leitakse huviline, kes soovib raadiot üle võtta, on EAÜ valmis seda ka üle andma.

Netiraadio on kuulatav veebiaadressil netiraadio.ee.