Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

Eesti Autorite Ühingule laekus eelmisel aastal 11,97 miljonit eurot autoritasusid ehk ligi 11 protsenti rohkem kui 2024. aastal. Eesti Autorite Ühingu (EAÜ) tegevjuhi Mati Kaalepi sõnul oli rekordlaekumise suureks mõjutajaks suurkontsertiderohke suvi.

Kokku kogutud raha jõuab Kaalepi sõnul autoritele tagasi. "Meie töö ongi, et kogume ja jagame. Mida rohkem me suudame ära jagada, seda tublimad me oleme," rääkis ta "R2 hommikus".

Kaalep selgitas, et EAÜ üks põhilisi mõõdikuid on see, kui palju suudab ühing kalendriaasta jooksul autoritele raha välja maksta.

"Mulle tundub, et ka see on eelmisel aastal päris hea olnud. Kui varasemalt oli see 7,6 miljonit, siis eelmisel aastal oli 9 miljonit. See tuleb ühelt poolt väga paljuski nende suurkontsertide pealt. Nende jagamine toimub üpris kiiresti. Tüüpiliselt kuu aja jooksul alates sellest kui suurkontserdi raha on käes, on see ka välja liikunud," avas ta. Samuti on tema sõnutsi efektiivsemaks läinud igasugune tele-, VOD ja kinoraha jagamine.

Aasta jooksul laekunud raha jagatakse autorite vahel laiali ka raadiomängimiste pealt. See tähendab, et ühing kogub kokku kõikide raadiote playlist'id ja peab järge, kui palju kellegi muusikat on eetris lastud.

"Kui on lugu mängitud, siis igal Eesti autoril peab olema võimalik näha, et seda lugu on mängitud. Seda on neil võimalik jälgida läbi meie iseteenindusportaali. Me kogume selle info kokku sellise detailsusega, et seal peab olema ka selle muusikateose esitamise kestus. Lugu võib olla kolm minutit ja 30 sekundit pikk, aga kui seda esitati üks minut ja 47 sekundit, siis see ka mõjutab seda autoritasu saamise suurust," kirjeldas Kaalep. Küll aga ei tee ühing raamatupidamislikel põhjustel väljamakseid artistidele, kelle muusikat on mängitud vähem kui 30 eurot eest.

Aastate jooksul on palju juttu olnud sellest, kuidas spetsialistide hinnangul ei maksa Spotify artistidele õiglast tasu ning vaatamata riigi kuulajaskonnale on Eestis vähe artiste, näiteks Syn Cole ja Tommy Cash, kelle jaoks on Spotify hea tulu teenimise allikas. Teiste jaoks on Spotify pigem koht, kus välja paista.

"Kui ma vaatame tarbimismahtu, mis on Spotifys, Youtube'is ja Youtube Musicus, siis need ei ole korrelatsioonis saadud tasuga," märkis Kaalep. "Me tegeleme selle probleemiga, aga see probleem on globaalne. Me ei ole ainus ühing, kellel see jama on."

Kaalepi sõnutsi valmistab neile muret mitu aspekti: esiteks tasu määr, teiseks andmete täpsus.

"Tundub, et Spotify on suur tehnoloogiaettevõte, neil ju peavad olema väga täpsed andmed, aga tuleb välja, et see ei pruugi alati nii olla. See tähendab seda, et muusikateoste info, mis neil on, ei pruugi kokku minna sellega, mis on rahvusvahelistes autoriühingute andmebaasides. See ei pruugi olla ainuüksi Spotify probleem, see võib olla ka see probleem, et kusagil ühingutes või andmebaasides on valesti registreeritud. Me peame neid andmestike paika loksutama. Me veel ei tea, kui suur probleem see seal otsas on, aga see kindlasti vajab tähelepanu," rääkis ta.