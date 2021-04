Keskkonnakuu raames jõuab ETV2 eetrisse kaheksa mõtlemapanevat dokfilmi

Maikuu on ETV2s keskkonnakuu, mille raames jõuab vaatajate ette kaheksa dokumentaalfilmi. Kõik kaheksa filmi jõuavad vaatamiseks ka ERRi veebikanalisse Jupiter, kus need on täiskavana üleval alates 4. maist.

"Morsk ja vilepuhuja" ("The Walrus and the Whistleblower")

4. mail kell 21.30 ETV2-s

Dokumentaalfilm kunagisest mereloomade dresseerijast Phil Demersist, kes süüdistas Kanada loomaparki MarineLandi oma asukate väärkohtlemises. Kui aga loomapark Demersi kohtusse kaebas, süüdistades teda plaanis nende morsk ära röövida, sai alguse pikk kohtusaaga, millest kasvas Demersi üllatuseks välja suur mereloomade vangistuse vastane liikumine.

"Koroonapandeemia ja pangoliinid" ("Corona: The Pandemic and the Pangolin")

6. mail kell 20.00 ETV2-s

Segadust tekitava COVID-19 infotulva keskel saabub selguse hetk ja hoiatus, mida pole võimalik eirata. Kes on tegelikult käesoleva pandeemia taga? Teadlased, eksperdid ja aktivistid nagu etoloogia käilakuju Jane Goodall ja keskkonnakangelane kapten Paul Watson jagavad oma vaateid hetkeolukorrast. Nende hinnang on aus ja ilustamata. Mõtlemapanev film, emotsionaalne ja tegudele innustav.

"Aafrika viimased sarved" ("Last Horns of Africa")

11. mail kell 21.30 ETV2-s

Haarav dokumentaalfilm väljasuremisohus ninasarvikutest ja nende kaitsjatest, kes ütlevad, et ilma nende tegevuseta tuleks need loomad kõigest ühe aastaga hävinute nimekirja kanda. Filmitegijad sõitsid Lõuna-Aafrikasse, et jälgida kahte kangelast, kes kaitsevad oma elu hinnaga iga päev ninasarvikuid Krügeri rahvuspargis, mis on poole Eesti suurune salaküttide meelispaik, ning Lõuna-Aafrika suurimas orvustunud ninasarvikupoegade varjupaigas. Samaaegselt toimub Lõuna-Aafrika ajaloo suurim salaoperatsioon salaküttide tabamiseks ning vesteldakse ka nende juhtidega, et avastada, kuidas on ninasarvikute sarvede ärist kujunenud rahvusvaheline korruptsioonivõrgustik. Halastamatu relvastatud võitlus salaküttidega tõstatab aga ka laiemad eetika- ja moraaliküsimused.

"Nüüd" ("NOW")

13. mail kell 20.00 ETV2-s

Dokumentaalfilm üle maailma tegusevatest noortest aktivistidest, kes võitlevad enda ja planeedi parema tuleviku nimel. Maakera ja noori ähvardavad kliima soojenemine, loodusressursside ammendumine ning saastatus. Nad esitavad väljakutseid võimudele ning soovivad sotsiaalseid ja poliitilisi muutusi, mis peavad toimuma nüüd ja kohe. Noored peategelased räägivad intervjuudes, mis tunne on olla aktivist ja mis on praegu nende jaoks kaalul. Kogenud aktivistid ja eksperdid jagavad taustalugusid ning ennustavad, mida toob tulevik.

"Kui lammastest saavad lõvid" ("When Lambs Become Lions")

18. mail kell 21.30 ETV2-s

Keenia valitsuse karmid looduskaitsemeetmed seavad ohtu ühe väikekaupmehe vandliäri. Kui tema poole pöördub rahalistesse raskustesse sattunud sugulane, kes töötab pargivahina, näevad mõlemad uut võimalust. Režissöör Jon Kasbe jälgis oma filmi tegelasi kolm aastat. Tulemusena sündis mitmekülgne ja paeluv pilguheit kahte maailma, mis seisavad teineteisele lähemal, kui võiks arvata ning kus lõppkokkuvõttes käib võitlus ellujäämise eest.

"Õhukesel jääl" ("On Thin Ice")

20. mail kell 20.00 ETV2-s

Venemaa polaaralad olid aastakümneid Lääne teadlaste jaoks keelutsooniks, mille kohta võis vaid oletusi teha. Ent nüüd õnnestus rahvusvahelisel teadlasterühmal seal esmakordselt põhjalikke vaatlusi ja katseid läbi viia. Tulemuseks oli ehmatav avastus - kliimamuutus on seadnud ohtu nii Siberi arvukate loomaliikide kui ka põlisasukate elu ja tuleviku. Uus Saksa dokumentaalfilm jälgib teadlasterühma tööd Siberi avarustes ning otsib vastust küsimusele, kas midagi annaks veel päästa.

"Jozi kuld" ("Jozi Gold")

25. mail kell 21.30 ETV2-s

Johannesburgi ehk Jozi kaevandused on tootnud kolmandiku kogu inimajaloo jooksul kaevandatud kullast. Nüüd on kaevandused tegevuse lõpetanud ja linn seisab silmitsi keskkonnakatastroofiga. Tonnide viisi radioaktiivseid jäätmeid saastavad õhku ja muudavad vee mürgiseks happeliseks kaevandusveeks. Vanaema ja keskkonnaaktivist Mariette Liefferink on võtnud oma südameasjaks paljastada tõde Jozi kaevandusjäätmete kohta ja sundida kullatööstust vastutust kandma.

"Väljasuremine: faktid" ("Extinction - The Facts")

27. mail kell 20.00 ETV2-s

Vaid 40 aastaga on loomade asurkond kahanenud 60 protsenti. Miljonit taime- ja loomaliiki ootab ees väljasuremine, kui midagi kiiresti ette ei võeta. Sir David Attenborough võtab vaatluse alla väljasuremiskriisi, uurib põhjusi, mis kutsuvad esile loomade ja taimede kiire hävingu, ning pakub üleilmsele probleemile võimalikke lahendusi.