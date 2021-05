Vana-Võromaa kultuurikoja uus näitus uurib väe, vaimu ja võimu tõlgendusi

"Siin tuli välja väga ilus kujund Kütiorust Kadriorgu. Mis on Kütiorg? See on paik, kus võime rääkida vanast pühamust või erilisest väest. Ja kui me läheme Tartust läbi, siis vähem või rohkem -- Tartu on vaimuga seotud ja Tallinnas, eelkõige Kadriorus, on ju valitsuse võimupaik," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" kuraator Reet Varblane.

Võrus avatud näitusel on iga kunstnik väljendanud seda, kuidas väge võib mõista ja tajuda. Väge kujutatakse inimesest suuremana, kõiksuse ja igaviku vaatenurgast.

"Minu jaoks oli väe teemaga õudselt hea hetksee, kui üks kuraator vaatas meie tööd ja hakkas kõva häälega naema. Järelikult selles oli mingi vägi, mis teda kõnetas," kirjeldas kunstnik Villu Plink.

Näituse teine peatuspaik "Vaim" on järgmise aasta kevadel Tartu Ülikooli muuseumis ja kolmas "Võim" 2023. aastal Tallinnas Kadrioru pargis.