Ilmus Rein Raua ajalooline romaan "Päikesekiri"

Kirjastus Salv andis välja Rein Raua uue romaani "Päikesekiri", mis on tema esimene teos pärast 2018. aastal ilmunud teost "Viimane kustutab tule".

Rein Raua kümnenda romaani tegevus toimub põhiosas aastatel 1919-1924 ning koondub kahe pealiini ümber. Üks neist räägib Eesti jõunaisest Lily Ojamaast, kelle tegelaskuju on osaliselt inspireeritud Eesti päritolu sumo-maadleja Anette Buschi elust. Lily on koos tsirkusetrupiga ringreisil mööda Tsaari-Venemaad, kuid revolutsioon paiskab riigi kaosesse ning kodusõja keerises on ta sunnitud põgenema kõigepealt Hiinasse ja hiljem edasi Jaapanisse.

Samal ajal alustab sealt vastassuunas kulgevat teekonda harrastuslingvist Nitta Tsuneo, auväärse samurai-suguvõsa järeltulija ja shinto preestri poeg, kes ametlikult siirdub Venemaale otsima sõjas kaduma läinud venna hauda, aga tegelikult tahab lahendada saladust, mis viib teda veel palju kaugemale.

"Päikesekiri" ilmus kirjastuse Salv sarjas Viljasalv, kus on varem avaldatud ka Aino Perviku teos "Miniatuurid mälupõhjast".