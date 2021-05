Rein Raud sai uueks romaaniks inspiratsiooni eesti sumomaadlejast Anette Buschist

"Seda kirjutades oli kogu aeg natuke kahtlane tunne, et sõidan pisut tundmatul veel, sest peategelane on kõige kaugemal nendest tegelastest, kellest varem olen kirjutanud," rääkis Raud saates "Hommik Anuga".

"Päikesekirja" peategelane on eesti jõunaine Lily Ojamaa, kellest saab Jaapanis sumomaadleja. Selle tegelase kirjutamiseks sai Raud inspiratsiooni ühe päriselt elanud eesti jõunaise eluloost. "Otsisin Eesti-Jaapani suhete kohta materjali ja leidsin artikli Jaak Valdrelt, kes on uurinud sellist ajaloolist isikut nagu Anette Busch, kes oli eesti jõunaine 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses," rääkis Raud. "Ta oli üle Venemaa kuulus, põgenes sealt kodusõja ajal ja sattus Shanghaisse ja Tokyosse. Tokyos sai ta kontakti sumomaailmaga."

"Otsisin Valdre üles ja ta nõustus uurimistööd jagama, aga selgus, et see, mis on teada, on vaid punktiir ja tegelikult tuleb ikkagi kõik välja mõelda," rääkis Raud. "Nii et ma pole kirjutanud Anette Buschi elulugu, vaid ühe teise tegelase, aga tema ajalooline olemasolu tõestas, et võis ka selline saatus olla."

Eriti inspireeris Rauda fakt, et lihtne eesti talunaine, kes oli lihtsalt hästi tugev, aga ka ettevõtlik ja nutikask on teinud sellise tähelennu. "Praegu räägime rahvusvahelistest naisdirigentidest, IT-ettevõtjatest ja muust, aga see pole mingi uus asi meie rahva ajaloos," nentis ta.

Raamatu nimi on samuti Jaapani kultuuriga seotud. "On mitu kirjasüsteemi, mida shintō pühamutes Jaapanis säilitatakse. Need on leiutatud suhteliselt hiljuti, 18.-19. sajandil, aga neid esitletakse kui kirjasüsteeme, mis oli kasutusel enne inimese tulekut Maale ehk niinimetatud jumalate ajastu kirjad," selgitas Raud. "Neid on mitu tükki ja üks selline süsteem on tõlkes "päikesekiri". Aga rohkem ma sellest väga ei tea, ülejäänu on minu välja mõeldud."