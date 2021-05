Video: Lexsoul Dancemachine avaldas muusikavideo hittloost "Pump Up The Jam"

Kodumaine funkiansambel Lexsoul Dancemachine avaldas coveri ja muusikavideo 90ndate algusaastate hitist "Pump Up The Jam".

"Bändilaagris küsis meie mänedžer Henrik, et kas me mõne coveri tegemisele pole mõelnud. See mõte jäi mind kummitama ja 90ndate alguse diskohittide "funkifitseerimine" on mul ammu mõttes olnud," rääkis bändi vokalist ja kaasprodutsent Robert Linna.

""Pump Up The Jam" oli selles mõttes esimene valik, et selle loo transilik energiline pumpamine tõmbab ju kohe käima ja seda räpiosa oleme oma livedel juba praktiseerinud," lisas ta. "Mul hakkas kohe peas kõlama Budos Band'i "Black Venom", mis on ka selline rituaalse tooniga veidi süngevõitu pumpamine. Vürtsitasime seda psühhedeelsete süntide ja kajadega ning voila - päikeseprillid ette ja öösse…"

Loo originaalesitaja Technotronic on 1988. aastal Belgias alguse saanud elektroonilise muusika projekt eesotsas Jo Bogaertiga, kes kogus eelnevalt populaarsust Euroopas sooloartistina. Laulu tabas ülemaailmne edu, kui see jõudis 1989. lõpus ja 1990. alguses USA ja UK edetabelites teisele kohale, olles ühtlasi esimene house lugu, mis jõudis USA edetabelite esikümnesse.