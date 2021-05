Haapsalu graafilise disaini festivalile laekus rekordkogus töid

Rahvusvahelise näituse "Isikupära 2021" teemaks on absurd. Näitusele esitati 445 teost 233 autorilt Euroopast, Põhja- ja Lõuna-Ameerikast ning Aasiast. Žürii valis välja 84 parimat. Autorite käed olid absurdi temaatika mõtestamisel vabad.

"See diapasoon, kuidas autorid lähenesid teemale, oli väga lai. Sellisest mõnusast veiderdusest kuni terava poliitilisuseni välja. Kui on nii-öelda temaatiline plakatikonkurss, siis sellest osavõtt on olnud mitte ainult Haapsalus, vaid ka üle maailma väga suur. On näha, et autoritel on selgelt kujundustööd vähemaks jäänud ja nad võtavad hea meelega osa ja väga paljudest näitustest," rääkis festivali korraldaja Merko Kekishev.

Näitusele "Värske Eesti kultuuriplakat 2021" saadeti 232 kultuurisündmuse plakatid, millest 90 teost on nüüd vaatamiseks üleval. Tuleb välja, et koroonapiirangud Eesti kultuuriplakatikunstile kriipsu peale ei tõmmanud.

"Mida võib kohe märkida, et kontserdiplakateid oli selgelt vähem, aga üllataval kombel selle suure tühiku täitsid siis näituste plakatid ja teatriplakatid hoolimata sellest, et ka neid jäi palju ära. Ikkagi midagi nagu toimus ja ei saaks öelda, et see saak oleks kuidagi kehvem olnud, ei arvuliselt ega autorite arvu mõttes," sõnas Kekishev.

Haapsalu graafilise disaini festivali näitused on Haapsalu linnagaleriis ja kultuurikeskuses avatud 27. juunini.