Itaalia kunstnik müüs 15 000 euro eest maha nähtamatu skulptuuri

"Vaakum pole midagi muud kui ruum täis energiat, ja isegi kui me selle tühjaks teeme ja Heisenbergi määramatuse printsiibi kohaselt pole seal enam mitte midagi järel, on ka sellel mitte millelgi oma kaal," selgitas Garau. "Seetõttu on sellel energia, mis on kondenseerunud ja muundatud osakesteks meie endi sees."

Dazed kirjutab, et Garau töö läks Itaalia oksjonimajas Art-Rite maikuus enampakkumisele müügieelse prognoositava väärtusega vahemikus 6000–9000 eurot, mille ostja üle pakkus. Teosest tehtud pilt kujutab tühja valget ruutu.

Lisaks Garau enda templiga autentsussertifikaadile anti ostjale juhised, kuidas oma uut nähtamatut kunstiteost eksponeerida: see peab olema eksponeeritud eramajas umbes 150x150 cm suurusel takistusteta alal.

"Kui ma otsustan antud ruumis nn eksponeerida mittemateriaalset skulptuuri, siis see ruum koondab teatud punktis teatud hulga ja tihedusega mõtteid, luues skulptuuri, mis minu pealkirja järgi võtab ainult kõige mitmekesisemaid vorme," selgitas Garau. "Lõppude lõpuks, kas me ei loo ka Jumalat, keda pole kunagi näinud?"

Garau on varem uurinud sarnaseid mittemateriaalsuse ja tühjuse mõisteid oma installatsiooniga "Buddha In Contemplazione" – valge ruut, mis on teibitud Milano tänavakivile. "Sa ei näe seda, kuid see on olemas; see on tehtud õhust ja vaimust," kirjeldas ta teost ise. "See on töö, mis palub teil aktiveerida kujutlusvõime jõu, mis on kõigil olemas, isegi neil, kes ei usu, et neil see on."

Garau usub, et on oma visiooniga alustanud revolutsiooni ja plaanib nähtamatuid teoseid müüa ka edaspidi.

Kunstnikud on varemgi mänginud väärtuse mõistega ja seda proovile pannud – 2019. aastal müüdi kunstimessil Art Basel seinale kleebitud banaan maha 120 000 dollari eest. Samamoodi on NFT (non-fungible token) buum pannud inimesi mõtlema ka immateriaalsete kunstiteoste väärtusele.