Andrei Q Liimetsa luuletused. Siim Kallas on sündinud jt

***

Siim Kallas on sündinud 48. aastal

Urve Tiidus on sündinud 54. aastal

Jürgen Ligi on sündinud 59. aastal

Urmas Kruuse on sündinud 65. aastal

Maris Lauri on sündinud 66. aastal

Marko Mihkelson on sündinud 69. aastal

Kristen Michal on sündinud 75. aastal

Keit Pentus-Rosimannus on sündinud 76. aastal

Hanno Pevkur on sündinud 77. aastal

Kaja Kallas on sündinud 77. aastal

see teeb kokku 666

tehke oma järeldused ise

Kuulsin

Kuulsin, et Astangule ehitatakse koonduslaagreid.

Kuulsin, et Paldiskisse ehitatakse koonduslaagreid.

Kuulsin, et Ameerikasse ehitatakse koonduslaagreid.

Kuulsin, et politsei hakkab inimesi kokku ajama.

Kuulsin, et hakatakse sundvaktsineerima.

Kuulsin, et hakatakse salakiibistama.

Kuulsin, et hakatakse avalikult peedistama.

Kuulsin, et taevas on chemtrail'e täis.

Kuulsin, et maa on lame.

Kuulsin, et Hitler elab põhjapoolusel.

Kuulsin, et sealt kaugemal kukub üle serva.

Kuulsin, et poliitikud on kõige taga.

Kuulsin, et Bilderberg on kõige taga.

Kuulsin, et Soros on kõige taga.

Kuulsin, et Obama on kõige taga.

Kuulsin, et Merkel on kõige taga.

Kuulsin, et Kaljulaid on kõige taga.

Kuulsin, et nemad on kõige taga.

Kuulsin, et nad tulevad su järele.

Kuulsin ja nii on.

Kuulsin ja hirm on.

Uuri ise järgi!

Ma küsin lihtsalt küsimusi

et kui ameeriklased kuul käisid

siis miks nad seal rohkem käinud pole?

et kui maa on ümmargune

siis miks kaardid on tasapinnalised?

et kui neeger on sõimusõna

siis miks Arnold Schwarzenegger oma nime ei muuda?

et kui mustanahaliste kultuur on nii elujõuline

siis miks Mozart oli valge?

miks Einstein oli valge?

miks Jeesus oli valge?

ja kas juudid tapsid Jeesuse?

ja kui kaksiktornid ülevalt pihta said

siis miks nad alt kokku vajusid?

ma ei ütle midagi

ma küsin lihtsalt küsimusi

mõelge oma peaga

***

Kaja Kallas ja kompanii

ei ole svingibändi nimi

vaid see bande

kes istub Toompeal

ja saab salaorganisatsioonidelt

salajasi käske

kuidas mõelda

aga kui nüüd mõelda

siis kui nad on lõpetanud

salaorganisatsioonidelt

salajaste käskude saamise

siis Kaja Kallas ja kompanii

oleks tõepoolest suurepärane

svingibändi nimi

***

Pistke kuhu päike ei paista oma

arstitunnistused

teadustööd

laborikatsed

doktoriõpped

ma olen maagilise reiki meister

elukooli magister

lõputu väe akadeemia kuldmedalist