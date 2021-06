Kaie Mihkelson: keelevaist on mul vist päris tugevalt arenenud

Karl Adra nimelise auhinna pälvis tänavu Draamateatri näitleja Kaie Mihkelson teatri kõnekultuuri taseme hoidmise ja kaunikõlalise eesti lavakeele hoidmise eest. Näitleja tõdes, et kuigi enda lavalisi tekste ta ju ise ei kirjuta, tunneb ta isegi, et tema keelevaist on tugevalt arenenud.

Mihkelson tõdes, et auhinna saamine oli tema jaoks suur üllatus. "See oli lausa ehmatav üllatus. Mait Malmsten tuli lavale ja see minu oli viimane etendus sellel kevadel teatrimajas. Me kummardasime ja ma vaatasin, et mis see Mait seal laval koperdab," muigas Mihkelson. "Ma ei osanud kuidagi arvata, et see minuga seotud on ja ma olin väga üllatunud ja muidugi oli mul hea meel."

Üllatav oli tema jaoks ka see, et auhinnaga tunnustati just tema kõne- ja lavakeelt. "Mina ju laval esitatavat teksti ise ei kirjuta. See tekst, mis on, on tavaliselt dramaturgi, autorivõi tõlkija kirjutatud," ütles ta, kuid tõdes, et keel on talle tõepoolest oluline. "Keelevaist on mul päris tugevalt arenenud, mul on selline tunne. Aus ülestunnistus, mitte kiitlemine."

Uuesti tagasi laval olla oli näitleja sõnul tore, sest pandeemia ja suletud teatrite tõttu jäid mitmed tükid mängimata. "Need lavastused, mis olid mõeldud mängimiseks ja uued tükid, mida oleks tahtnud mängida, neist oli kahju küll, et ei saanud mängida, sest tuli sunnitud paus," nentis ta. "Aga veel kummalisem on mängimisega, kui oled laval ja sul istuvad maskidega inimesed vastas. See on küll isegi hirmutav."