Kultuurikatla aed lammutati, platsile tekkis ootamatult parkla

Sihtasutuse Kultuurikatel juhatuse liige Liina Oja kinnitas ERR-ile, et hetkel on senise Kultuurikatla aia tulevik veel lahtine ning parkla on sinna tekkinud iseenesest. "Paigaldame sinna lähiajal ka lindid, et inimesed enam sinna ei pargiks," sõnas ta ja mainis, et kindlasti ei ole parkla see lahendus, mida sellele kinnitustele nähakse. "Kolmapäeval toimub juhatuse koosolek ja siis hakkame täpsemaid plaane arutama."

EKKM-i administratiivjuht Kadi Kesküla selgitas ERR-ile, et kui nad nägid, et linn on otsustanud Kultuurikatla aia kuurid maha lammutada, otsustasid nad kohe ka enda hooviala läbi mõelda. "Kutsusime arhitektid Laura Linsi ja Roland Reemaa meie hooviala kujundama ning otsustamise, et läheme selle kujundusega ka mööda kultuurikilomeetrit edasi," sõnas ta ja lisas, et lisaks võitsid Linsi ja Reemaa ka linna rohelinstallatsioonide konkursi ning ka selle konkursi võidutöö on kavandatud samasse piirkonda. "Me vaatleme kogu seda riba tervikuna."

Viimastel aastatel on Kultuurikatla aed olnud tuntud peamiselt kontserdi- ja peapaigana. 2013. aastal avati seal kohvik Kanala, kus korraldati ka erinevaid üritusi, 2015. aastal võttis sama ala üle Pada.