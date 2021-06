Balti autorite koostöös valmivad inimõiguste teemalised miniraamatud lastele

Rahvusvaheline projekt "Mitmekesisuse ja inimõiguste alane kirjandus lastele Balti riikide autoritelt" (Diversity and Human Rights Literature for Children from Baltic Authors) on sündinud koostöös partneritega Lätist ja Leedust. Kõigist kolmest riigist valiti konkursi teel projektis osalema kuus kirjanikku ja kuus illustraatorit. Koostöös loovad valitud autorid pisikesed voldikraamatud, mille teema on seotud võrdse kohtlemise, kultuurilise mitmekesisuse, puuete, vanuselise diskrimineerimise, soorollide või sõnavabadusega.

Projekti eesmärk on luua kirjandust, mis räägiks lastele inimõiguste ja mitmekesisusega seotud olulistest teemadest. "Usume, et kirjeldatud teemad on tänapäeva maailmas märgilise tähtsusega, mistõttu on vajalik neist kõneleda juba alates lapsepõlvest," lausus projekti Eesti koordinaaror Ulla Saar. Samuti soovitakse projektiga soodustada Balti riikidest pärit autorite koostööd ning jagada siin loodud professionaalset lastekirjandust muu maailmaga. Nii tutvustatakse valminud raamatuid üleilmse tähtsusega raamatumessidel, näiteks Bolognas ja Frankfurtis.

Eesti illustraatorite hulgast valiti projekti osalema Kärt Einasto, Gerda Märtens, Anna Ring, Jaan Rõõmus, Kertu Sillaste ja Olga Skomorokhova ning kirjanikest Sandra Heidov, Indrek Koff, Triinu Laan, Helena Läks, Juhani Püttsepp ja Reeli Reinaus. Väikeseid raamatuid hakkavad looma kirjanike-illustraatorite paarid, mille pooled on pärit erinevatest Balti riikidest. Voldikraamatud valmivad septembriks ja koos nendega esitletakse metodoloogilisi juhendmaterjale, mis annavad nõu, kuidas lastega inimõiguste teemadel rääkida.

Projekt sündis Leedu Kooliarenduskeskuse lugemisprogrammi "Lastemaailm" (Centre for School Improvement), Läti Noortekirjanduse Nõukogu (IBBY Latvia) ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse koostöös.