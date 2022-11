Balti autorite loodud miniraamatud pälvisid rahvusvahelise tunnustuse

PETITE PEN auhinna asutas Kataloonia kirjanike liit PEN Català. Preemia saajad kuulutati välja 12. laste ja noorte kunstide ja kirjanduse festivalil FLIC (Festival de literatura i arts infantil i juvenil).

Kataloonia kirjanike liit PEN Català tegeleb kirjanduse edendamisega ning seisab Euroopa projekti "Ole osaline. Kasva koos kunstiga" ("Be (P)Art. Grow With Arts") raames sõnavabaduse kaitsmise eest. Preemia eesmärk on tunnustada Euroopa asutuse, organisatsiooni või algatuse panust vabama ja mitmekesisema laste- ning noortekirjanduse loomisesse.

Žüriil hinnangul pakub "Miniraamatud lastele Balti autoritelt" noorele lugejale kättesaadavat lugemise edendamise programmi, mis soodustab inimõiguste ja mitmekesisuse teemadel kaasa mõtlemist. Samuti tõstab projekt teadlikkust Baltikumi lastekirjandusest ning edendab selle loojate vahelist koostööd, näidates nende loomingut nii Balti riikides kui mujal maailmas.

Preemia saajad valis välja žürii, keda juhtis Gemma Rodriguez. Lisaks projektile "Miniraamatud lastele Balti autoritelt" tunnustati auhinnaga Ungari ühingut Labrisz Leszbikus Egyesület. Preemia on rahaline ja selle väärtus on 2000 eurot.

Projekti Eesti koordinaator ja lastekirjanduse keskuse välissuhete juht Ulla Saar leidis, et peaauhind on projekti jaoks väga suur tunnustus, mis teeb projekti meeskonna väga õnnelikuks. "Teeb rõõmu, et nii meie Balti autoreid kui ka teemakäsitlust on märgatud ja hinnatud."

Miniraamatud saavad 2023. aasta alguseks tõlgitud juba 15 keelde, need on vabavara ja seetõttu jõuavad meie autorite tööd paljude maailma lasteni. Ka nendeni, kellel pole võib-olla võimalik tavapäraselt raamatuid osta. "Miniraamatud on formaadilt miniatuursed, kuid sisult suured," lisas Saar.

Projekt "Miniraamatud lastele Balti autoritelt" (Tiny Books from Baltic Authors) sündis Eesti Lastekirjanduse Keskuse, Leedu Kooliarenduskeskuse lugemisprogrammi "Lastemaailm" (Centre for School Improvement) ja Läti Noortekirjanduse Nõukogu (IBBY Latvia) koostöös ning seda toetas Balti Kultuurifond.

Projekti eesmärk oli luua kirjandust, mis räägiks lastele inimõiguste ja mitmekesisusega seotud olulistest teemadest. Eesti, Läti ja Leedu kirjanikud ning illustraatorid lõid selle raames pisikesed voldikraamatud, mille teema on seotud võrdse kohtlemise, kultuurilise mitmekesisuse, puuete, vanuselise diskrimineerimise, soorollide või sõnavabadusega. Lisaks raamatutele töötati välja neid saatvad põhjalikud lisamaterjalid, mis aitavad lastega tegelevatel spetsialistidel kõneleda koolitundides inimõiguste ja mitmekesisusega seotud teemadest.