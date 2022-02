Sandra Heidov: "Minu roboti" soov oli uurida, mis on meie tegude taga

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindadel on lastekirjanduse kategoorias nomineeritud Sandra Heidov teosega "Minu robot". Heidov rääkis, et raamatuga oli tal soov uurida, mis on inimeste tegude ja tunnete taga.

Heidovi raamat "Minu robot" jutustab loo lapsest, kes on teinud endale roboti. "See robot on tema toas laua peal, ta räägib temaga ja mõtleb lapsega kaasa," rääkis autor teosest.

Heidovi soov oli, et robotit ei oleks raamatus päris täpselt kujutatud. Nii tahtis kirjanik, et teose lugejal tekiks enda ettekujutus ning ta hakkaks mõtlema, kas lapse toas paiknev robot on ikka päriselt olemas. "Keegi peale lapse temaga ei räägi ja teda justkui ei näe," lisas kirjanik.

"Selle raamatuga oli minu mõte ja soov uurida seda, mis on meie tegude ja tunnete taga." Nii kirjeldas autor, et kui inimesel tuleb pähe mingisugune mõte, siis tihtipeale seda mõtet ei suudeta sõnastada. "Ta tulebki mingite üksikute sõnadena pähe ja ta paneb meid tegutsema või tundma."

"Selle raamatu keel on lihtne ja arusaadav," ütles Heidov, kelle sõnul sobib teos lugemiseks eelkõige algklassilastele. Küll aga soovitab ta sellega tutvuda ka teistel huvilistel.

Autori arvates saab iga lugeja teost lugedes mõelda ka sellele, kas roboti näol on tegemist lapse alter egoga. "Ma jätaksin selle iga lugeja enda otsustada, kuidas tema selle välja loeb."