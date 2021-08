Tallinna Linnateater alustab hooaega Karl Laumetsa lavastusega "Balti tragöödia"

Lavastuse alusteoseks on baltisaksa kirjaniku Siegfried von Vegesacki kolmeosaline autobiograafiliste sugemetega romaan, mis maalib lugeja ette detailirohke kirjelduse ühe suure baltisaksa suguvõsa saatusest 20. sajandi alguskümnenditel.

Kertu Moppel ja Karl Laumets on destilleerinud sellest rikkalikust materjalist oma kompaktse lavateksti. Laumetsa väitel kõnetasid teda "Balti tragöödia" juures õigluse teema ja tõik, kuidas ühe rahvakillu käekäiku võivad vormida nende tahtest sõltumatud ajaloolised pöörded, samuti nägi ta selles mitmeid paralleele praeguse hetkega. Eurooplastena elame täna suuresti samasugust privilegeeritud elu nagu toonased baltisakslased ja peame esitama endale keerulisi eetilisi küsimusi. Lõhed ja müürid inimeste vahel ning kardinaalselt erinevate maailmavaadete põrkumine iseloomustasid toonastki ühiskonda.

"Kui suunata meie baltisaksa rõhujate ajaloole pilk nende vaatepunktist, näeme, et nad olid samasugused inimesed, kellest kõik ei olnud sugugi pahatahtlikud ega kurjad, vaid elasid oma elu neis tingimustes, millesse nad olid sündinud. Ma arvan, et üritada mõista nende elusid nende vaatepunktist on meie kõigi jaoks õpetlik ja see aitab aru saada ka inimestest, keda me esialgu ehk ei mõista või kes on meist väga erinevad ja kelle seisukohad tahaksime kohe maha laita," on Laumets öelnud.

Kui vanemuislasest Laumetsa jaoks on see esimene lavastus Linnateatris, siis kunstnik Kristjan Suits ja kostüümikunstnik Kristīne Pasternaka on meie püsipublikule hästi tuttavad. Traditsiooniliselt on Linnateatri lavastused sündinud Laia tänava väikestes saalides, hetkel on teatri kasutada aga Salme Kultuurikeskuse värskelt remonditud suur lava ja Kristjan Suits on oma kujunduses selle pakutavad võimalused oskuslikult ära kasutanud, et luua mastaapne, aga minimalistlik lavaruum, mis võimaldaks anda kujundite kaudu edasi lavastuse filosoofilist mõtet.

Isikupärase stiiliga Kristīne Pasternaka on varem loonud kostüümid mitmele Adolf Šapiro ja Elmo Nüganeni lavastusele ning töötab igapäevaselt Läti Rahvusooperi juhtiva kostüümikunstnikuna. Pasternaka looming on pälvinud tunnustust nii Lätis, Eestis kui ka mujal maailmas.

Lavastuse muusika on kirjutanud helilooja Ann Reimann, kes on varem loonud peamiselt filmimuusikat, valguskunstnik on Rene Liivamägi, liikumise on seadnud Rauno Zubko ja helikujundaja on Arbo Maran. Vegesacki romaani tõlkis saksa keelest Tiiu Relve.

"Balti tragöödias" mängivad Kaspar Velberg, Elisabet Reinsalu, Märt Pius, Evelin Võigemast, Külli Teetamm, Helene Vannari, Alo Kõrve, Hele Kõrve, Egon Nuter, Rain Simmul, Ursula Ratasepp, Tõnn Lamp, Anu Lamp, Allan Noormets, Peeter Tammearu (külalisena) või Andero Ermel, Kalju Orro, Andres Raag jt.