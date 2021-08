Telliskivi loomelinnaku galerii avab kaks uut näitust

Liisi Eelmaa näitusel "Sina oskad alati kõik olevikku koondada" kohtuvad autori sõnul mitmed kunstniku loomingust tuttavad elemendid – käsi, pintslitõmbed, portaalid – mis asetsevad igavikulistes keskkondades ning lubavad vaatajal kulgeda justkui alkeemiliselt muundatud tunnete maailmades, kus on hea olla.

"Olla olevikus tähendab tajuda ja näha esemete, mõtete, energiate pidevat transformatsiooni, millel pole algust ega lõppu, minevikku ega tulevikku. Kunstnikuna jälgin ma igapäevaseid protsesse teravamalt, teadlikumalt ja muundan need immateriaalsed mõtted, tunded ja seisundid mateeriaks, reaalsuseks" kirjeldas Eelmaa.

Marita Liivaku tööd jutustavad julge värvikasutuse ja sensuaalsete figuuride kaudu isiklikke lugusid, mis lasevad vaataja nii lõuendi kui tekstide kaudu lähemale kunstniku hingele ja isiklikule ruumile.

Liisi Eelmaa tööd Telliskivi loomelinnaku galeriis. Autor/allikas: pressimaterjalid

"Maalidel on privileeg jääda alatiseks püsima ühte hetke. Seisak on miski, mida ise kipun unustama, sest olen harjunud kogu aeg midagi otsima, toimetama, lahendama. Vahel on aga hetki, mil kõige õigem teguviis on teha mitte midagi," selgitas Liivak.

"Seal, kus minu rahust ja tajust jääb vajaka, tulevad mängu maalid. Need portreed naistest räägivad oma lugu ilmetes, mitte tegudes ja on jäänud seisma ühte hetke, mis on minust juba ammu möödunud," lisas Liivak.

Marita Liivaku näitus "Igavesti siin" avatakse 19. augustil kell 17 Telliskivi 60a/2 ja Liisi Eelmaa näitus "Sina oskad alati kõik olevikku koondada" avatakse 19. augustil kell 18 Telliskivi 60a/1. Näitused on avatud septembri lõpuni.