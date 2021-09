Noormets: loodame filmilinnaku ehitustöödega alustada juba sel aastal

Filmilinnaku Tallinn Wonderland juhatuse liige Gren Noormets ütles ERR-ile, et tänu riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja jõudmisele saavad nad oma plaanidega edasi minna. "Samas ma saan aru, et viies koht tabelis ei tähenda seda, et me kohe rahastust saaksime, pigem vastupidi."

"Teine asi, millest ma praeguseks aru olen saanud, on see, et tegu pole mitte objektide ehitamise järjekorraga, vaid rahastamise järjekorraga," tõdes ta ja mainis, et filmilinnaku projekti arendus on hetkel nii kaugel, et võiks ehitustöödega alustada. "Meil on ehitusluba olemas, krunt olemas, kinnistu omanikul ehk AS Tallinna Tööstuspargil on vaja läbi viia ehitushange, aga iseenesest selleks on ka ettevalmistused tehtud."

"Otseselt me rahastus ei oota, pigem üritame aru saada, millised võimalused meil seda otsust ära kasutades finantseerimiseks on," nentis ta ja lisas, et loodetavasti õnnestub juba sel aastal ehitustöödega alustada. "Kui sel aastal ehitama hakkame, siis esimene etapp peaks ühe aastaga valmis olema."

Noormets rõhutas samas, et aastaga valmiks ainult esimene etapp. "Jutt on linnakust, seega meil on plaanis ka igasugu teisi asju," selgitas ta ja lisas, et selle aja jooksul, kui tema on filmilinnaku juures tegutsenud, on ta juba näinud mitmeid filmiprojekte, mis on Eestist lahkunud, kuna siin pole vajalikku stuudiot. "Ma ei ole saanud neile ka öelda, millal Eestis stuudio avatakse."

"Väga loodame, et esimene film saab stuudios hakata tootma juba 2022. aastal."