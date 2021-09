Tartus algas kirjandusfestival Prima Vista

Kokku jõuab kirjandusfestival enam kui kahekümnesse Tartu paika. Festivali patrooni rolli kannab Norra päritolu tõlkija ja luuletaja Öivin Rangöi (Øyvind Rangøy), kes on endaga Tartusse toonud veel kümmekond välisautorit. Maailmas toimuvast ajendatuna on festivali alateemaks "Väike maailm".

"See ütlemine väike maailm ongi ju tulnud sellest, et ka siis, kui minnakse kaugele, kohatakse vanu tuttavaid. Ilmuvad alati üllatavad seosed. Nüüd viimasel aastal on need seosed saanud uue konteksti ja nõnda ka väikese maailma märksõna, mis teiselt poolt tähistab ka meie oma maailmu, neid, mis on meil lähedal ja ümber. Eks see kirjanduslik Tartu ole ka selline omaette väike maailm. See väiksus nende maailmade puhul ei tähenda, et nad sisult suured ei ole," rääkis Prima Vista programmijuht Marja Unt "Aktuaalsele kaamerale".