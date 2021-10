Fotod. Galerii Vernissage avas Dmitro Dobrovolsky varem avaldamata teoste näituse

Galerii Vernissage avas Ukraina kunstniku Dmitro Dobrovolsky viimase kolme aasta jooksul valminud tööde näituse "Treasures of Vernissage". Mitmetel töödel on kujutatud Tallinna vaated.

"Dobrovolsky kordumatu tehnika ja stiil väljendub kontrastvärvide kasutamises ja maaliliste mosaiikide loomises. Jäädvustatud on tuhanded erinevad varjundid ja saavutatud maagiline harmoonia, mille tulemusena on teoste sisu mitte niivõrd nende motiiv, vaid värv kui tunne," rääkis galerii Vernissage juhataja Kristiina Radevall.

"Minu jaoks on värv kogu maalikunsti mõte ja eesmärk. See ja ainult see toob esile positiivsed emotsioonid ja tõstab meeleolu, et inimesed usuksid – elu on ilus," sõnas Dobrovolsky.

Dobrovolsky teoseid leidub erakogudes ja muuseumides üle maailma, lisaks Eestile ja Ukrainale Suurbritannias, Saksamaal, USA-s, Hollandis, Soomes, Prantsusmaal, Kanadas ja Venemaal.

Dobrovolsky üks lemmikmotiiv on ajalooline Holland Park'i piirkond Londonis, mis oli 19. sajandil mitmete tuntud kunstnike ja kollektsionääride elukoht ning millest inspireeritud töödest üks on müüdud ka Prints Charles'i organiseeritud heategevusoksjonil. Tal on olnud mitu näitust pargis asuvates Ice House'i ja Orangery galeriides ning Leighton House'i muuseumis. Suurbritannia era- ja muuseumikollektsioonides asub rohkem kui 200 Dobrovolsky teost.

"Dobrovolsky käekirjas võib leida impressionistlikke mõjutusi, monumentaalsust ja kõrgetasemelist realismikoolkonna tippudele lähenevat väljakujunenud stiili. Eriti õnnestunuks peetakse tema värviküllaseid kompositsioone. Värv on see, mis paneb teda haarama pintsli ja paleti järele, et kokku panna järjekordne külluslik spekter," rääkis Radevall.

Dmitro Dobrovolsky näitus "Treasures of Vernissage" jääb kunstigaleriis Vernissage (Olevimägi 16, Tallinn) avatuks kuni 18. oktoobrini.

Dmitro Dobrovolsky on lõpetanud Kiievi kunstiinstituudi 1988. aastal graafilise disaini erialal ja Ukraina kunstiakadeemia 1994. aastal monumentaalmaali erialal, misjärel alustas aktiivset näitustegevust nii kohalikul kui rahvusvahelisel areenil pälvides mitmeid diplomeid ja tunnistusi. 1998. aastast on ta Ukraina kunstnike liidu liige.

Vernissage galerii on Eesti kunsti vahendamisele pühendunud kunstigalerii, mis on tegutsenud 20 aastat. Alates 2006. aastast tegeleb Vernissage galerii kunstinäituste- ja oksjonite korraldamisega.