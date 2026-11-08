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Pildid: galeriis Draakoni kõht avati lavastuskunstnike liidu grupinäitus

Kunst
Lavastuskunstnike liidu grupinäitus ja “Katmata” galeriis Draakoni kõht
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17 pilti
Kunst

Draakoni galerii nullkorrusel avati Eesti Lavastuskunstnike Liidu grupinäitus "Katmata", kus saab näha grimmikavandeid ning praktilises teatri grimmitöötoas juba valminud ja galeriis valmivaid teoseid.

Grimm on lavastuskunstnikule oluline tööriist. Grimmikavandid ja nende järgi loomisprotsessis olevad mahulise grimmi objektid tegelevad piirkondadega, mis on kostüümist katmata. Koos kostüümiga loob grimm tegelase välimuse, kõnetab vaatajat, pakub allteksti, moondab näitleja füüsist, maalib nägu ja keha, loob illusiooni, kujundades selle vormi ja toob esile ja võimendab seda, mida prožektor kustutada püüab.

Grimmikontseptsiooni loomine ja grimmikavandite kujutamine on osa
lavastuskunstniku tööst. Kavandite järgi valmib grimeerija käe all tegelase soeng, jume, haavad, armid, muhud, hambad, nina- ja kõrvavormid, karvastik, tätoveeringud, vuntsid-habemed ja kui inimese asemel peab vormima temast floora või fauna esindaja või mõne muu ebamaise tegelase, pöördutakse tihti mahulise grimmi ja selle võimaluste poole.

Tegemist on üheksanda näitusega Eesti Lavastuskunstnike Liidu näitusesarjast
1:10, mis kümne aasta jooksul tutvustab lavastuskunstnike loomingut, tehes seda igal korral erinevast vaatepunktist. Sel aastal tegeleb näitus lavastuskunstniku töö avamisega grimmikunsti lähtepunktist.

Osalevad kunstnikud: Ursula Goldstein, Jana Hanikova, Mae Kivilo, Ellen-Alice
Lyakh, Kristel Maamägi, Marge Martin, Kersti Prosa, Mare Raidma, Keili Retter, Nele
Sooväli, Anna Sui, Riina Vanhanen, Inga Vares.

Kuraator Marge Martin. Graafiline disain Mae Kivilo.

Näitus Draakoni galerii 0-korrusel on avatud 6. detsembrini 2026.

Toimetaja: Annika Remmel

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