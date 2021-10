Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avatakse Mika Vesalahti põrgu ja paradiisi näitus

Soome-Eesti maalikunstniku Mika Vesalahti (1967) loomemaailma mõistmiseks tasub avada Dante Alighieri "Jumalik komöödia". See on varakeskaegse Euroopa kirjanduse tuntuim teos. "Põrgu" on kolmeosalise suurteose esimene ning kõige hinnatum osa.

Nii Dante kui Vesalahti hoiatavad, et paradiisi jõudes võib eksinu leida eest põrgu ning vastupidi. See filosoofiline mõttekäik kehtib nii Mustlas kui Moskvas, Pariisis kui Pärnus. Uskugem kunstnikku - põrgust võib leida soojust ning taevast halastamatust.

Mika Vesalahti kui filosoofist maalijat on kõrgelt hinnatud tema sünnimaal Soomes. Kahjuks on kunstnik vähetuntud oma uuel kodumaal Eestis. Käesolev näitus püüab selle puudujäägi kõrvaldada.

Mika Vesalahti õppis 1988-1993 Helsingi Kunstiakadeemias. Ta on esinenud alates 1995. aastast isiknäitustega Soomes ja grupinäitustel Saksamaal, Prantsusmaal, Portugalis, Itaalias, Rootsis, Venemaal, Araabia Ühendemiraatides.

Suvel 2021 osales Mika Vesalahti soome kunstnike teoste väljapanekul Münchenis, talvel 2022 toimub tema isiknäitus Firenzes.

Kunstnik elab Mulgimaal, tema ateljeed on nii Helsingis kui Viljandis.

Väljapanekut Pärnu Uue Kunsti Muuseumis saab vaadata alates 22.oktoobrist. Pidulik avamine leiab aset 23.oktoobril kell 14.00. Näitus jääb avatuks 28. novembrini 2021.