Kiwa avab Tartus ruumiinstallatsioon "Kood ja kosmos"

Näituseruumis paiknevad planeedid, millele kunstnik on siirdanud "toore koodi". Toorkood ehk tekstimüra viitab potentsiaalile sisaldada endas kõiki teisi võimalikke keeli ja koode.

"Olulised teemad on tundmatus, paljusus ja kaasamõtlemine," avas Kiwa ruumi-installatsiooni algset impulssi. "Keele ületamine – see on nagu ilus kangas, kus on palju tühikuid, teisalt suhtud igasse tähemärki hoolivalt, nagu selili kukkunud mardikasse. Samas on keel saanud liiga palju võimu ja segab adekvaatset maailma kirjeldamist, seega tuleb pöörduda tunnetuse poole, mille puhul on oluline eelarvamusevaba taju ja kahepoolne kogemine," lisas kunstnik.

Heli on ruumis esitatud mimekanalilise virtuaalse "koorina", mis kujutab endast maailma lõpus luupima jäänud tühja koodi. Installatsiooni heli on sisse loetud olematus, abstraktses keeles ooperilaulja Maria Listra poolt.

Kiwa näitus avaneb 26. oktoobril 2021 tARTu galeriis ning jääb avatuks kuni 23. detsembrini 2021.

Lisaks toimub 29.10 kell 19 kunstnikutuur.

Kiwa on oma põlvkonna huvitavaim ja samas krüptiliseim esindaja, kes allub raskelt igasugusele üldistavale analüüsile. Tegu on mitmetahulise meta-kunstnikuga, kes viljeleb installatsiooni, teksti, heli, maali, filmi ning loob kontseptuaalseid projekte.