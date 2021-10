Galerii. Kiwa esitles Sveta baaris raamatut "Kummiliimiallikad"

Esitluspeol astusid üles Gnomorox ja Jasperino live'idega, DJ-d Court Rat, Nikunii ning Lotte Jürjendal. Samuti toimus kaks vestlust autoriga – ühel juhul küsis Kiwalt küsimusi Alvar Loog ja teisel Elina Masing ehk Valge Tüdruk.

"Kummiliimiallikad" andis välja kirjastus Tänapäev. Raamat pälvis tänavu kirjanike liidu romaanivõistlusel EKSA ja EKI keele- ja stiiliauhinna.

Kiwa tõdes juunis, et teda inspireeris raamatu kirjutamisel eelmise riigikorra ajal toimunud anarhia.

"Stiil on nagu seisukohavõtt, mis on osa sinu loomingust ja välimusest, käitumisest ja keelest orgaaniliselt kõik koos. Keel on tänuväärne materjal, ma suhtun sellesse kunstnikuna, ma kasutan seda nagu savi või nagu vett," sõnas ta.

Loe katkendit raamatust "Kummiliimiallikad".