Andres Keil: Kiwa looming on paljuski mäng

Režissöör ja kirjanik Andres Keil rääkis kultuurisaates "OP", et Kiwa "Kummiliimiallikad" on mänguline looming, millele näppu väga lihtsalt peale panna ei saa.

"Terve Kiwa kunst või looming on paljuski mäng. Kui vaatad sellele teosele peale, siis eelkõige tema visuaal, see mis sa näed, on mänguline," ütles Andres Keil.

Keili sõnul on raamat suuresti minikultuuriliste viidetega põlvkonna lugu. "Bulgakovi "Koera süda" käib siit läbi, sellega koos pildina ka ETV telelavastus "Koera süda", või "Kolmanda planeedi saladus"," sõnas mees.

Eesti keele instituudi direktor Arvi Tavast leidis "Kummiliimiallikatest" toredat keelt ja sõnu, mida ta ei mäleta, et oleks varem näinud. "Need tunduvad täiesti kohapeal väljamõeldud uued sõnad olevat. Aga loed, saad aru, et see on tore sõna ja tekitab lugemisnaudingut," ütles Tavast.

Kiwa on tegelenud teadliku keeleuuendamisega, mille sarnast viimastel aastakümnetel Tavasti sõnul tehtud pole. "Ta on tekitanud uue kirjavahemärgi tüübi, ühelt poolt kokku kirjutatud mõttekriipsu, mis näitab täpsemalt lause struktuuri. Aga seal on ka hulgaliselt uuendusi või keelemänge, mis juhtunud kogemata." Need on Tavasti sõnul justkui keele mõttes metatasandile liikumised. "Minu meelest on see ilus. See on kunstiteos ja üsna harjumuspärase vahendina kasutatakse häirimist või šokeerimist - inimene aetakse oma mugavusstsoonist välja, pakutakse talle midagi, mis tundub ootamatu, häiriv või lausa ebameeldiv, ja see on viis seda tähendust edasi anda," rääkis Tavast.