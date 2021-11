Galerii: Vabaduse galeriis on väljas moekunstnik Anu Hindi maalid

Vabaduse galeriis on alates 12. oktoobrist avatud näitus "Puude puudutus", kus saab näha nii moekunstnik Anu Hindi maale kui ka T-särkide kollektsiooni.

"Minu Vabaduse galerii näitus koosneb 12 maalist, millel loodus ja Euroopa kristlik sümboolika ühinevad vaimses ilmaruumis. Maalidel on kasutatud ikoonide taustamotiive ja jumaliku valguse maist peegeldust sümboliseerivaid kuldseid-hõbedasi aktsente. Näitust täiendab T-särkide kollektsioon, millele on trükitud samade maalide moe-kunsti võtmes teisikud," selgitas Hint.

Kunstniku sõnul said maalinäituse idee ja vorm viimistluse, kui ta oli viimasel koroonatalvel Itaalias. "Ainsaks meelelahutuseks oli matkamine, nii õnnestus Firenze lähiümbruse küngastel avastada aastatuhandeid vanad teedevõrgustikud, mida kaunistasid nii vanad väärikad puud kui väikesed altarid," tõdes ta ja mainis, et puutüvede loomulik ebakorrapära ja okste dekoratiivne dünaamika mõjusid nii pühalikena, et tekkis mõte ühendada kaks võimsat jõudu.

Näitus "Puude puudutus" jääb Vabaduse galeriis avatuks 1. detsembrini.