Arvo Pärt pälvis Saksa riigi teeneteordeni suurristi

Helilooja Arvo Pärt elas pärast 1980. aastal läände emigreerumist ligi 30 aastat Saksamaal Berliinis ning sel perioodil valmis põhiosa tema suurteostest, kaasa arvatud "Berliner Messe", mis on loodud 1990. aasta mais Berliinis toimunud 90. Saksamaa katoliku kiriku päevadeks – esimesteks pärast Berliini müüri langemist. Samast ajajärgust pärineb ka üks Arvo Pärdi olulisemaid saksakeelseid kooritsükleid, liturgilisel tekstil põhinev "Sieben Magnificat-Antiphonen" (1988/1991), mille tellis Berliini RIAS Kammerkoor oma 40. aastapäeva puhul.

Saksamaal sai alguse ka helilooja praeguseni kestev koostöö tunnustatud produtsendi Manfred Eicheriga, kelle plaadifirma ECM egiidi all on ilmunud hulgaliselt Arvo Pärdi teoste esmasalvestisi ning autoriplaate. Arvo Pärdi hilisemast loomingust on saksakeelsele Meie Isa palve tekstile loodud "Vater unser" (2005/2011), mis on pühendatud paavst Benedictus XVI-le.

Saksamaa liitvabariigi teeneteordenit (Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) antakse välja alates 1951. aastast, mil sellele pani aluse riigi president Theodor Heuss. Tegemist on Saksamaa ainsa riikliku ordeniga, millega tunnustatakse nii Saksamaa kui ka välismaa väljapaistvaid isikuid, kellel on suuri teeneid Saksamaa poliitika, majanduse ja kultuuri arengus.

Ordeni andis reedel Arvo Pärdi keskuses toimunud kohtumisel üle Saksamaa liitvabariigi suursaadik Eestis Christiane Hohmann.