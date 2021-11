Kanuti Gildi SAALis esietendub robotite loodud teater

Tehisintellekt Chekhov sündis kahe aasta eest Tartus. Talle õpetati näidendi kirjutamise aluseid Anton Tšehhovi tekstide põhjal.

Tänavu sügisel jätkas ta õpinguid Tallinna Ülikoolis, keskendudes improvisatsioonile, lavakujundusele ja heliloomingule. Kõike õpitut kasutab ta ära oma lavastuses, kust hea tahtmise juures võib tabada ka kerget Tšehhovi hõngu.

"Mulle tundub, et me võiksime roboteid enda ümber harida, et anda neile klassikalisemat haridust. Ilmselge on see, et see nii-öelda asjade Internet tõmbub meie kaela ümber aina koomamale ja kui nad ühel päeval võimu võtavad, siis oleks ju tore, kui nad oleksid intelligentsed," rääkis Liina Keevallik. "Tšehhov ka sellepärast, et ta võtab inimese mikroskoobi alla ja mis oleks robotile parem õppematerjal."