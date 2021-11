Viimsi vabaõhumuuseumi arhitektuurikonkursi võitis kavand "Muu"

Suve lõpus SA Rannarahva Muuseumi ja Eesti Arhitektide Liidu välja kuulutatud Viimsi vabaõhumuuseumi külastushoone arhitektuurivõistlusele laekus 18 ideekavandit, parimaks tunnistati võistlustöö "Muu", mille autoriks on arhitekt Urmas Muru.

"Võistluse korraldajaid ning žürii liikmeid rõõmustas võistlusele laekunud tööde arv ja mitmekesisus. Meil oli hea meel, et Viimsi vabaõhumuuseumi keeruline muinsuskaitseline kontekst ning võistlusülesanne kõnetasid arhitekte piisavalt, nii et nad panustasid aega viimsilaste jaoks nii olulisele kohale ruumilise visiooni pakkumiseks," ütles SA Rannarahva Muuseum juhataja ja žürii esimees Janek Šafranovski.

Võistlustöödelt oodati kontseptuaalselt selget ideed ning planeeringulisi terviklahendusi muuseumihoonele, Kingu talule, turuplatsile ja teistele kinnistu hoonetele ning haljasalale.

Võistlustöö "Muu" on žürii hinnangul selge ruumilise lahenduse ja struktuuriga töö, millel on samal ajal piisavalt paindlikkust, et vajadusel tööd edasise projekteerimise käigus parendada kontseptsiooni muutmata. Külastushoone paigutamine Kingu talu ja maantee vahele kaitseb taluhoovi heli ja visuaalse müra eest, hoone kuju ja viimistlus suhtub vabaõhumuuseumi hoonestikku austusega.

"Võidukavandis võib tunnetada traditsioonilise taluhoone struktuuri, viimistlust, mis ei tõmba Kingu talu hoonetelt, eriti rehielamult, liigselt tähelepanu. Kaudselt sarnane küün oli kunagi ka Kingu talus. Samas on uus hoone ajastule omaselt selgelt eristuv ja kaasaegne. Ta ei kopeeri olemasolevat ajaloolist hoonestust oma arhitektuuri ega viimistlusega," lisas Šafranovski.

Võistluse preemiafondi suurus oli 22 000 eurot. Võidutööd "Muu" premeeriti 8000 euroga, teise koha preemia (6000 eurot) pälvis kavand "Talu" arhitektuuribüroolt LÜNK arhitektid (autorid Ioannis Lykouras, Pille Noole, Kaisa Lasner, Üllar Ambos). Kolmanda koha preemia suuruses 4000 eurot anti ideekavandile "Vimb" arhitektuuribüroolt AVAB (autor Armin Valter). Lisaks määrati kaks 2000-eurost ergutuspreemiat kavanditele "Vabe" arhitektuuribüroolt Studio 3 (autorid Andres Põime, Lauri Vaimel, Anu Põime, Aidan Piir) ja "Uuno" arhitektuuribüroolt KUU (autor Juhan Rohtla).

Võistluse žüriisse kuulusid SA Rannarahva Muuseumi juhataja ja žürii esimees Janek Šafranovski, Viimsi valla arhitekt Piret Kõo, Viimsi vallavolikogu liige Riina Aasma ning Eesti Arhitektide Liidu esindajad arhitektid Markus Kaasik, Eva Kedelauk ja Ivar Lubjak.