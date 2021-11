Elmo Nüganen: soovisin luua ooperi, kus inimesel ei hakka igav

Tartusse jõudis Elmo Nüganen lavastama Risto Joosti ettepanekul. "Ta tegi just sel soodsal hetkel, kui mul oli teada, et see sügis on mul vabam," rääkis Nüganen.

"Don Giovanni" ooperiga tahab lavastaja tuua ooperit tänapäeva inimesele lähemale. Lisaks soovib Nüganen luua ooperi, mis on mänguline.

Lavastaja Elmo Nüganeni sõnul peavad inimesed ooperit tihtipeale elitaarseks ning tema arvates kaasnevad selle suhtumisega valed tõekspidamised. Nüüd proovib Nüganen luua ooperi, kus inimesel ei hakka igav ning vaataja mõistaks lavastust ka ilma tõlketa.

Elmo Nüganeni sõnade kohaselt meenutab talle Don Giovanni tegelaskuju Fjodor Dostojevski Raskolnikovi. "Nende mõtlemises on midagi väga sarnast," ütles Nüganen. Ooperist jääb kõlama mõte, kas inimene vastutab veel kellegi või millegi eest peale iseenda. Samuti võib Nüganeni sõnul juhtuda, et inimene ei vastuta enam iseendagi ees.

Varem on Elmo Nüganen töötanud draamalavastajana. Nüüd peab ta oma loo jutustama muusikaliselt. Nüganen tõdes, et kuigi ooperi lavastamine on väljakutsuv, esineb selle loomisel ka toredaid ning õpetlikke momente.

Ooperilaulja ametit peab Elmo Nüganen kõige keerulisemaks ametiks. "See põhiline probleem ja raskus tuleneb sellest, et ooperilaulja amet on kõige keerulisem artisti amet," rääkis lavastaja ja lisas, et artistid peavad panema oma loomingu helilooja etteantud keerulisse muusika- ja rütmistruktuuri. "Mõtlesin, et jumal tänatud, et ma pole ooperilaulja," tõdes Nüganen.

Don Octavio osatäitjana astub ooperis üles Rasmus Kull. Kulli sõnul ei osanud keegi esialgu arvata, kuidas Elmo Nüganen kavatseb ooperit lavastada. "Tal tekivad ideedest alati uued ideed," iseloomustas Rasmus Kull lavastajat.

"Don Giovanni" lavastusse on Elmo Nüganen kaasanud ka endale juba varem tuttava kostüümikunstniku Kristīne Pasternaka ja videokunstniku Katrīna Neiburga. Nüganeni sõnul teeb Vanemuise teater koostööd Riia rahvusooperiga ning lisaks kunstnikele on teatris esindatud ka mitmed teised naaberriigi solistid. Läti kunstnikke soovis Nüganen kaasata just seetõttu, et nii Vanemuise teater kui ka lavastaja ise õpiksid midagi uut naaberriigi kunstnikelt.

Vanemuise teater pole ainus, kus Elmo Nüganen lavastajana kaasa teeb. Tulemas on veel lavastused Vene draamateatris, Eesti draamateatris ja Rakvere teatris. Samuti võib Nüganeni sõnul oodata 2022. aasta veebruaris filmi "Apteeker Melchior" esilinastust.