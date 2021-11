Risto Joost: Nüganen avas ooperitruppi draama poole pealt

Vanemuisesse kutsus Elmo Nüganeni "Don Giovannit" lavastama muusikaline juht Risto Joost, kelle soov oli, et itaaliakeelne 18. sajandil kirjutatud ooper kõnetaks ka tänapäeva publikut.

"Me tahaks ikkagi oma lähenemisega jõuda ka kaasaegselt mõtleva inimese meeltesse. Nii et selles mõttes ma julgeks öelda, et see on ikkagi ebatraditsionaalne, värske lähenemine," sõnas Vanemuise teatri muusikajuht Risto Joost.

Laval on nii mõõgad kui ka püstolid ja mobiiltelefonid. Vaataja näeb kostüüme nii Mozarti ajast, kui ka tänapäevasemaid teatrirõivaid. Seetõtt ei saagi lavastaja Elmo Nüganeni sõnul kindlalt öelda, kas tegemist on traditsioonilise või mittetraditsioonilise Don Giovanniga. Ent ajatuks muudab teose ikkagi Mozarti muusika.

"Ma ütleks, et igavikuline on Mozarti muusika ja see mis küsimusi see ooper tõstatab – kas inimene on kellegi või millegi ees vastutav, või piisab sellest et ta vastutab iseenda ees. Või ei pea ta isegi seda enam tegema, mitte kellegi ees vastutama. See on teema, ja see on väga ajatu ja ajakohane," ütles lavastaja Elmo Nüganen.

See on Nüganeni esimene lavastus Vanemuises. Ooperit lavastab ta teist korda, esimene oli 1994. aastal Mozarti "Figaro pulm" Pärnus.

"Kindlasti ta ei ole traditsionaalne ooperilavastaja. Mis ma arvan, et on hea, ta on avanud truppi teise külje pealt, draama poole pealt. Ja sundinud neid kõiki olema avatud ja spontaansed ja loovad igas stseenihetkes. Tegu on dünaamilise lavastusega päris kindlasti," rääkis Joost.