Veronika Portsmuth tahab, et Cyrillus Kreegi looming oleks maailmas tuntud

Dirigent Veronika Portsmuthi kooriakadeemia on korraldanud suuri aastalõpukontserte juba korduvalt. Veronika Portsmuthi sõnul soovivad nad kontsertidel publikuni tuua maailmatasemel tippmuusikat. Sellel aastal otsustas koor tutvustada publikule eesti muusikat.

"Tundus väga sobilik enda hinge kosutada ja ka kuulajatele pakkuda tõesti eesti muusika äärmiselt armastatud teost Cyrillus Kreegi reekviemi," ütles Portsmuth Klassikaraadio "Delta" saates.

Kreegi suurtoes valmis 1927. aastal ning selle kirjutamiseks kulus mehel kaks aastat. Teos on pühendatud Cyrillus Kreegi sõbrale Peeter Südale.

Kuigi Cyrillus Kreek sai oma suurteose jaoks inspiratsiooni Mozarti reekviemist, on tähelepanuväärne, et Kreegi teos ei ole kirjutatud ladina, vaid hoopis eesti keeles. Eestikeelne tekst toob Portsmuthi sõnul kogu reekviemi sisu nii esitajale kui ka kuulajale olulisemalt lähemale.

"Kreegi meloodiad on väga hästi meeldejäävad, puudutavad, soojad ja südamlikud, nii et kogu see muusikaline materjal voolab iseenesest väga kenasti," rääkis dirigent.

Veronika Portsmuth on mõlgutanud mõtteid ka Kreegi reekviemi ladinakeelseks ettekandeks. Samuti soovib Portsmuth, et reekviem teeks läbimurde maailma muusikamaastikul. "Ikkagi minu südamesoov oleks, et see oleks üks teos, mida siis maailmas tegelikult ette kantaks ja tuntaks kui Eesti ühte klassikalisemat teost."

Veronika Portsmuthi sõnul soovivad inimesed tuua koorilauluga oma igapäevaellu meelelahutust, ent ka koroonapandeemia mõjutas paljude kooride tegevust. Portsmuthi arvates näeb pandeemia tegelikku mõju alles laulupeol. "Eks näis, mis tulevik toob," ütles Portsmuth ja lisas, et loodab, et eestlane ei jäta jonni ning tegeleb laulmisega edasi.

Veronika Portsmuthi soov on pakkuda inimestele kvaliteetset võimalust koorimuusikaga tegelemiseks. Samuti tahab ta, et eesti lauljad saaksid osa koorilaulmise eriaspektidest – laulda suurvormi, osaleda konkursil ja lavastuses ning panna ennast proovile erinevate žanritega. "Ikkagi inimest õnnelikuks teha läbi muusika," ütles Portsmuth.

Kooriakadeemia esimene ettekanne leidis aset 1. detsembril Pärnus. Veel on Kreegi suurteost võimalik kuulata 18. detsembril kell 19 Tallinnas Kaarli kirikus. Laval on Portsmuthi kooriakadeemia, solist Rolf Roosalu ja orelil Ulla Krigul.