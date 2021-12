Julia Aug toob lavale tõsielu seikadel põhineva etenduse holokaustist

Ootamatult tuli välja, et praktiliselt kõik meie, kel on mingi osa juudi verd, saime teada, et oleme juudid samal moel - see juhtus koolis ja oli traumeeriv," ütles Julia Aug. "Meid hakati mõnitama või hakati naerma ja me ei saanud aru, miks see meiega juhtus."

Lavastus põhineb dokumenteeritud lugudel ning ka lavastaja enda mälestustel ja räägib holokaustist, mis paraku on üks süngeid peatükke ka Eesti ajaloos.

"Esimene mõte oli, et mis holokaust Eestis, holokaust on Ameerika filmi teema. Eestlaste jaoks on oluline asi küüditamine, aga holokaustist või mis Eestis juutidega tehti, sellest me ei ole eriti rääkinud. Seetõttu on see olnud väga valgustav ja siin on olnud põnevaid ja üllatavaid hetki," rääkis etenduse osatäitja Taavi Teplenkov.

Julia Aug ütles, et lavastuses saavad sõna mõlemad pooled - nii kiusajad ja kiusatud, aga ka kaitsjad ja päästjad. Et toimunut ei unustataks ega korrataks.

"Miks igasugune erinevus, teistsugusus, lubab hakata teise inimese üle naerma, teda mõnitama, kuni selleni välja, et ta võtab enesele õiguse teist tappa. See on kohutav," sõnas Aug.

Lavastuse on kujundanud Polina Grechko, Priidu Adlas, Laura Romanova ja Ardo Ran Varres ja seda mängitakse Tallinnas Vaba Lava teatrisaalis