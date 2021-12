Katja Koort tõlkis hiina õuduslugude kogumiku "Vaimude otsija kirjad"

Tegemist on valikuga neljandal sajandil elanud ajaloolase Gan Bao kirjarullidest. Neis konkreetsetele ajaloolistele isikutele toetuvates lugudes kohtub siinpoolsus teispoolsusega.

Praegugi on Hiinas levinud uskumus, et meie maailm on kõrvuti hauatagusega ja vaime saab mõjutada kasvõi rahaga. Sestap pole ka siinse kogumiku lood pelgalt mõrvalood.

Katja Koort tõdes, et tegemist pole muinasjuttude, vaid ajalooliste ülestähendustega. "Autor Gan Bao oli ise ka ajaloolane, ta kogus neid lugusid teistest tekstidest, filosoofilistest ajaloolistest kroonikatest," rääkis Koort ja lisas, et kirjeldatud juhtumid on toimunud reaalselt eksisteerinud isikutega ning isegi röövlid on päriselt olemas olnud.

"Siin selles kogumikus toimuvad mingi teispoolsuse mõjul või et keegi vaimudest, tontidest, paharettidest tungib inimeste maailma ja näiteks ei ole selliste moraalsete omadustega, mida ka vaimumaailm võiks hinnata. Tihtilugu need lood lõpevadki surmaga karistuseks selle eest, et ei ole piisavalt aupaklik, ei ole aus, ei austa vanemaid, armastab liiga palju raha, on liiga ahne," ütles Koort ja lisas, et pattude eest inimesi karistati.

Kaja Koort tõdes, et tänapäeva Hiinas kogumikku küll teatakse, ent see ei kuulu kohustusliku kirjanduse hulka. "Pigem väga haritud inimesed teavad ja on neid lugenud," ütles Koort ja lisas, et kuigi inimesed ei pruugi sellest palju teada, on teos märkimisväärne, sest on üks esimesi, mis on kirjutatud imejuttude žanris.