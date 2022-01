Ilmus FKA Twigsi album "Caprisongs"

FKA Twigs andis reedel välja mixtape'i "Caprisongs", kus teevad teiste hulgas kaasa The Weeknd, Pa Salieu, Daniel Caesar, Rema, Jorja Smith, Unknown T, DYSTOPIA ja Shygirl.

Miksteibilt "Caprisongs" ilmus hiljuti singel "Tears In The Club" koos The Weekndiga. Miksteip dokumenteerib lauljatari teekonda tagasi iseenda ja enesearmastuseni.

Albumil teevad peale The Weekndi kaasa Pa Salieu ("Honda"), Daniel Caesar ("Careless"), Rema ("Jealousy"), Jorja Smith ja Unknown T ("Darjeeling"), Dystopia ("Which Way") ning Shygirl ("Papi Bones").