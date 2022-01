Programmis Keychange osalevad tänavu Anett, Vera Vice jt

Rahvusvaheline koostööprogramm Keychange, mille eesmärk on edendada naiste ja soovähemuste rolli muusikatööstuses, avalikustas 2022. aasta osalejad 12 riigist. 76 uue osaleja seas on seitse Eesti artisti ja muusikavaldkonna professionaali.

Eesti muusikuid esindavad laulja-laulukirjutaja Anett, audiovisuaal-duo Vera Vice, akordionist ja helilooja Tuulikki Bartosik ning folktroonika grupp Oopus. Eesti muusikavaldkonda esindavad turundusspetsialist Britt Randma, muusikakirjastuse ettevõtte Tier Music A&R manager Sandra Perens ja plaadifirma FAAR Music juht Kertu Mägar. Kõigile programmi valituile võimaldatakse aasta vältel osalust Euroopa ja Kanada esitlusfestivalidel. Muuhulgas esineb Vera Vice Rootsis Way Out West festivalil, Oopus Itaalias Linechecki festivalil ja Tuulikki Bartosik Norra Oslo Worldil.

Rahvusvahelise koostööprojekti Keychange eesmärk on muuta muusikatööstus kaasavamaks ning toetada festivale ja muusikaorganisatsioone soolise tasakaalu saavutamisel, tegeledes nii nais- kui ka soovähemuste esindajatest muusikutele ja muusikavaldkonna spetsialistidele rahvusvaheliste esinemis-, koolitus- ning koostöövõimaluste loomisega.

Keychange'i saadik Eestis on Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt, kelle sõnul peaks ka meie muusikavaldkonna ühine eesmärk olema tagada naistele ja soovähemuste esindajatele võrdseid arengu- ja osalusvõimalusi ning nähtavust.

"Sooline variatiivsus ei peaks kehtima mitte ainult suunanäitajatest festivalidel nagu Tallinn Music Week, vaid ka muudel esindussündmustel nagu Eesti Muusikaauhinnad," rääkis ta.

"Eestis ei pea tikutulega otsima kõrgetasemelist muusikat, mille on loonud naised, ent tõsiasi, et eelmisel aastal ilmus naistelt kogu Eestis välja antud muusika kogumahust ainult veerand, tõstab Keychange'i taoliste programmide väärtust veelgi."

Tölpt lisas, et Keychange ei tegele vaid 50:50 tasakaaluga esinejate nimistutega, vaid aitab kaasa soostereotüüpide murdmisele ka lava taga – olgu siis helistuudiotes või valdkonna juhtivpositsioonidel.

"Music Estonia on koos TMW-ga käivitanud laulukirjutajate laagri naistele, toimumas on ka ekspordi- ja arendusprogramm naisprodutsentidele. Loodan, et need tegevused ja koostöö Keychange'iga on eeskuju kogu Eesti kultuurisektorile."

Laulja-laulukirjutaja Anett näeb Keychange'is eeskätt uusi rahvusvahelisi võimalusi.

"Mul on suur rõõm saada naisartistina osa tänavusest Keychange'ist. See tänuväärne ettevõtmine on minu silmis eelkõige äärmiselt oluline selleks, et muusikatööstus oleks tulevikus naisi ja vähemusgruppe toetavam, olles suurepärane platvorm, mille abil edendada konstruktiivset diskussiooni selle vägagi pinnaaluse probleemi lahendamisel."

Keychange 2022 esimene etapp algab 16.–18. veebruaril kõigi osalejate digikohtumisega, kus tutvutakse lähemalt eelseisva programmiga. Veebruaris selguvad välja ka TMW festivalil osalevad Keychange'i välisartistid ja muusikatööstuse esindajad. Ees seisavad võrgustiku kohtumised Londonis 8. ja 9. juunil 2022 ning Saksamaal Reeperbahni festivalil septembris.