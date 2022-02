Lehte Hainsalu: mu esimene luuletus oli soo kuivendamisest

Kultuurkapitali kirjanduse valdkonna elutööpreemia pälvis kirjanik ja publitsist Lehte Hainsalu, kes on žürii hinnangul loonud rikkaliku ja mitmekesise loomingu varasalve, kust leiab teoseid nii täiskasvanuile kui lastele, nii proosat kui luulet.

Žürii märkis, et südamliku ja sisuka inimesena on ta üle kuuekümne aasta ikka vaikselt ja meelekindlalt ajanud oma kirjaniku asja, poetades meie lugemislauale igal aastal paar raamatut.

"Need ei jää märkamata, sest tema looming on ajakohane, hoolikalt valitud sõnastusega, mõttetihe ja elu põhiväärtusi rõhutav. Elades keeles, milles ta kirjutab, on temast saanud eesti kirjanduse kullaprooviga osa," leidis žürii.

Hainsalu oli 11-aastane, kui ta kirjutas oma esimese luuletuse. "Me mängisime tüdrukutega, et oleme väga kuulsad inimesed. Kõik olid lauljad, aga ma mõtlesin, et olen kirjanik, ja istusin kartulikoorimistaburetil oma luuletuse," meenutas ta.

"See oli soo kuivendamisest, sest lilledest ja lindadest ei tohtinud ju kirjutada."