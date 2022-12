Arved Viirlaiu kirjandusauhinna laureaat on Lehte Hainsalu

15. detsembril antakse Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimuvatel Kreutzwaldi päevadel üle esimene Arved Viirlaiu nimeline kirjandusauhind, mille tänavuseks võitjaks on Lehte Hainsalu luulekoguga "Valuvaba".

"Lehte Hainsalu lihtsad värsid ja haikud oma elatud elust kõnetasid mind ja jätsid südamesse sädeme"", põhjendas žüriis Kanadas elavaid Eesti lugejaid esindanud Kaja Telmet võitja valikut.

Hainsalut kommenteeriti ka kui pikaaegset ja viljakat, erinevatesse žanritesse hargnevat eestluse elujõu kehastust, mis on aidanud nii sõnas kui ka teos kaasa ka Eesti Vabariigi iseseisvumise taastamisele.

Väliseesti muuseum (VEMU) Torontos asutas kirjandusauhinna Arved Viirlaiu 100. sünniaastapäevaks. Auhinda antakse välja kord kahe aasta jooksul Viirlaiu sünnipäeval 11. aprillil Eestit ja eestlust mõtestava silmapaistva ilukirjandusliku teose eest. Esimene auhind antakse erakorraliselt välja 2022. aasta detsembris.

"Arved Viirlaid on kahtlemata suurkuju mitte ainult Kanadas asuvate eesti kirjanike seas vaid väliseesti kirjanduses üldse. Auhinda ellu kutsudes sai loodetud, et vahest aitab see aktualiseerida ka Viirlaiu enda loomingut. Eriti tundus aga vajalik esile tõsta kaasaegseid autoreid, kes oma töös ja teostes väärtustavad eestlust, mis pole tühipaljas sõnakõlks või poliitplakat vaid isiklikult läbitunnetatud südameasi," rääkis VEMU peaarhivaar Piret Noorhani auhinna vajalikkusest.

Auhinna saaja valis välja žürii, kuhu kuulusid: Tiina Kirss, Janika Kronberg, Sirje Olesk, Kaja Telmet, Jaan Undusk. Auhinnafondi rahastab Väliseesti Muuseum (VEMU). Preemia suuruseks on 1500 eurot.

Hainsalu luuletus "Pühal jõuluõhtul mälestan lahkunuid":

Pühal jõuluõhtul mälestan lahkunuid,

sadu ja sadu ja sadu,

kelle kõrval käidud, keda korraks kohatud,

kes jätnud südamesse sädeme.



Kas ajusse ivakese või kinga kivikese.

Muigega meenutan mõlemaid.