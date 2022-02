ERR.ee video. Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid

"Inimesele, kes teeb oma tööd sisemise põlemise ja armastusega, on tänu ja tunnustus oluline ning kolleegide ja austajate aplaus on tähtis osa sellest. Loodame kõik, et sellist katkestust, nagu oli aasta tagasi, enam ei tule ja ees ootavad rõõmsamad ajad. Meie kultuuri- ja spordirahvas väärib tänu, mida täna ka jagati," sõnas kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa pühapäeval.

Kultuurkapitali aastapreemiate pidulik üleandmine:

Peapreemiad 2021

Arhitektuuri valdkond

Salto AB, Stuudio Tallinn – Tallinna Sadama vanasadama kruiisiterminal

Audiovisuaalse kunsti valdkond

­Andris Feldmanis, Dione-Livia Ulman, Juho Kuosmanen – mängufilmi "Kupee nr 6" loomingulise koostöö eest

Helikunsti valdkond

Tõnu Kaljuste – laiahaardelise, aastatepikkuse ja silmapaistva kunstilise tegevuse eest muusikavisionäärina

Kehakultuuri ja spordi valdkond

Merike Rõtova – teenekas maletaja, maleajakirjanik ja -treener, kelle panus Eesti malesse ja maleajaloo talletamisse on olnud erakordne, elukestev, põlvkondadepikkune perekondlik traditsioon. Ta on meistersportlane ja rahvusvaheline suurmeister kirimales, kahekordne veteranide MM-hõbe, kes on koostanud mitmeid maleteemalisi teoseid.

Kirjanduse valdkond

Katrin Väli – valikkogu "Kasvab tagasi lindudeks. Luuletusi 1978–2021" avab tugeval isikupärasel häälel maailmas olemise ja kulgemise, samuti luule enda kihte ja varjundeid. Autori kujundlikus seisundiluules hägustuvad piirid teeloleku ja kohalejõudmise, välise ja sisima, sõna ja asja vahel, luues köitva ja kordumatu poeetilise universumi.

Kujutava ja rakenduskunsti valdkond

Edith Karlson – särava ja tegusa loomingulise aasta eest – osalemised mitmetel näitustel ja linnaruumiskulptuur "Vanad head ajad". Eelkõige aga raputas kaasaegse kunsti välja näitus "Süütuse tagasitulek" Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM). Seal toimunud hüpe tundmatusse poeb külastajale naha alla, kummastab ja lepitab. Loomad, linnud, inimesed ja ajaloolised teosed erinevate muuseumite kogudest sulavad kokku üheks totaalseks jutustuseks, kus olemise varjatumad tahud, ihad, mille eest ei ole pääsu, kombekus ja normid, puhastumine ja pattu langemine, keerlevad elu igaveses ringkäigus.

Näitekunsti valdkond

Annika Üprus – rahvusvahelise etenduskunstide festivali SAAL Biennaal mõtteselgele ja kirglikule kuraatorile. Kunstiliselt kõrgel tasemel ning kehalisuse piire kompav rätsepatöö valdkondlikult oluliste teemade ja sotsiaalkriitiliste küsimuste põimimisel tervikuks, mida siinne kunstipublik alatise elevusega iga kahe aasta tagant ootab.

Rahvakultuuri valdkond

Kristi Jõeste – raamatu "Eesti silmuskudumine 3. Labakindad" publitseerimise eest

Elutööpreemiad 2021

Vilen Künnapu – arhitektuuri sihtkapitali elutööpreemia julgele ning isepäisele arhitektile ja mõtlejale, kes on aastakümnete jooksul pakkunud ainest nii ajakohastele kui ka arhitektuuriajaloolistele diskussioonidele

Valentin Kuik – audiovisuaalse kunsti sihtkapitali elutööpreemia aastatepikkuse viljaka töö eest stsenaristi ja režissöörina

Olav Ehala – helikunsti sihtkapitali elutööpreemia muusika eest, mis on kaikuma jäänud mitme põlvkonna hinges ja südames

Gunnar Kuura – kehakultuuri ja spordi sihtkapitali elutööpreemia Eesti uisutamise raudvarale – 30 aastat nii ilu- kui kiiruisutamise arengusse panustanud alaliidu võtmeisikule, kes oli 20 aastat Eesti uisuliidu peasekretär ning kelle eestvedamisel on Eesti ja Tallinn saanud mitmel korral iluuisutamise rahvusvaheliste tiitlivõistluste korraldamisõiguse.

Lehte Hainsalu – kirjanduse sihtkapitali elutööpreemia kirjanikule ja publitsistile, kes on loonud rikkaliku ja mitmekesise loomingu varasalve, kust leiab teoseid nii täiskasvanuile kui lastele, nii proosat kui luulet. Südamliku ja sisuka inimesena on ta üle kuuekümne aasta ikka vaikselt ja meelekindlalt ajanud oma kirjaniku asja, poetades meie lugemislauale igal aastal paar raamatut. Need ei jää märkamata, sest tema looming on ajakohane, hoolikalt valitud sõnastusega, mõttetihe ja elu põhiväärtusi rõhutav. Elades keeles, milles ta kirjutab, on temast saanud eesti kirjanduse kullaprooviga osa.

Leo Rohlin – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali elutööpreemia – unikaalne nähtus eesti keraamikas, keda saab nimetada ka suure algustähega Keraamikapedagoogiks. Ta on teinud originaalloomingut, tööstuskeraamikat, õpetanud noori, arendanud erinevaid tehnikaid ning on oma teadmised põhjalikult kirja pannud. Tema loodud teosed on detailitundlikud geomeetrilised tervikud, mis kannavad endas nii mängulisust, rahu kui ka valgustatud vaikust. – unikaalne nähtus eesti keraamikas, keda saab nimetada ka suure algustähega Keraamikapedagoogiks. Ta on teinud originaalloomingut, tööstuskeraamikat, õpetanud noori, arendanud erinevaid tehnikaid ning on oma teadmised põhjalikult kirja pannud. Tema loodud teosed on detailitundlikud geomeetrilised tervikud, mis kannavad endas nii mängulisust, rahu kui ka valgustatud vaikust.

Raivo Põldmaa – näitekunsti sihtkapitali elutööpreemia Teatrijuhile suure tähega. Ta on algataja, eestvedaja, Tallinna Linnateatri kompromissitu patrioot ja kogu valdkonna edendaja. Mees, kelle vankumatul toetusel sai võimalikuks ühe teatri kordumatu kuldaeg!

Ottilie-Olga Kõiva – rahvakultuuri sihtkapitali elutööpreemia viljaka töö eest folkloristina, rahvus- ja rahvakultuuri tutvustaja ja talletajana

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemiad 2021

Liis Nimik ja Carlos Eduardo Lesmes Lopéz – dramaturgiliselt tugevalt läbi tunnetatud dokumentaalfilm "Üht kaotust igavesti kandsin"

Ivar Murd – maitseka eksperimentaalportree "u.Q." režissöör ning "Lil Eesti" produtsent

Marianne Kõrver – haaravad kunstiajaloolised dokumentaalfilmid "Kunst on ainus pääsetee", "Olev Subbi. Elu kuues peatükis" ja "Destudio.Pohmelus"

Taavi Arus – "Lil Eesti" ja "Davai igrajem" režissöör ning üle kümne aasta mitmete dokumentaalfilmide režissöör ja operaator

German Golub – lühifilmi "Mu kallid laibad" režii

Jonas Taul – puhta visuaalse esteetikaga nukufilm "Üks imeline mees"

Peeter Simm – üldinimlikult sümpaatse filmi "Vee peal" režii ning pikaajalise loomingulise tegevuse eest

Olavi Ruitlane – üldinimlikult sümpaatse loo "Vee peal" kirjutamise eest

Manfred Vainokivi – parim peaosa filmis "The Best of Salieri ehk Mina, Eesti režissöör"

Riina Sildos – eduka rahvusvahelise koostöö eest mängufilmi "Kupee nr 6 " produtsendina

Nukufilm – stuudio vedamise ja arendamise eest

Tartu Elektriteater – 10 aastat väärt kino Tartu linnas!

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiad 2021

Kristi Kongi – paljud meist arvavad, et maailm koosneb mateeriast. Tema teab, et maailm koosneb värvidest, sest maale vaadates tekib paratamatult kahtlus, et ta ei näe maailma mitte vormide, vaid värvispektritena, mis peegelduvad, murduvad ja segunevad ning kunstnikku sõna otseses mõttes kõnetavad. Romantilises kujutluses on kunstnik keegi, kes näeb ja teeb meile kogetavaks midagi, mida me ilma tema abita näha ja kogeda ei saaks – ta on arhetüüpne romantiline kunstnik.

Laivi Suurväli – silmapaistva aasta jooksul on ta teinud isikunäituse "Kogumine ja säilitamine" Hobusepea galeriis, kahasse Kasia Gorniakiga näituse "Goods and Services" 1. märtsi galeriis ning sai valituks grupinäitusele "Intimacy" Helsingi disainimuuseumis. Tema firmamärk on kompromissitu protsessipõhine looming, kus põimuvad kaasaegse kunsti kontseptsioonid, moe identiteedimängud-materiaalsus-kehalisus ja performatiivsed väljaastumised.

Maria Valdma – näitusel "Mälupalee" Tallinna Linnagaleriis vääris erilist tähelepanu terviklik tasakaal ruumi ja objektide vahel, mis ühendas endasseköitva ruumiinstallatsiooni ja tundlikud portselanist kehaobjektid-ehted. Ta on HOP galerii galeristina seisnud pikalt materjalikunstide käekäigu eest ja andnud suure panuse erinevate Eesti kunstnike liidu ettevõtmiste õnnestumisesse. Mitmed tema teosed kuuluvad Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi püsiekspositsiooni ja rühmitusega F.F.F.F. Eesti Kunstimuuseumi kogusse.

Eike Eplik – tema loodud teosed on elusolendid ning näitused ökosüsteemid. Me oleme harjunud pidama kunstiteost unikaalseks ja väärtuslikuks saavutuseks, loodust aga antuks ja jäävaks. Tema kui skulptori tähelepanu umbrohule – mida paljud meist isegi ei näe ja need kes näevad, lillepeenrast välja nopivad – tuletab meile meelde, et maailmas ei ole midagi ülearust.

Aivar Tõnso – muusik ja helikunstnik, kes läheneb helile ja muusikale kaasaegse kunsti väljendusvahendeid kasutades. Tema kureeritud ja korraldatud Üle Heli festival on kujunenud laiahaardeliseks interdistsiplinaarseks kultuurisündmuseks, mis põimib performatiivse, helilise ja ruumilise pidevalt avarduvaks tervikuks.

Anna Mari Liivrand – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemia tervikliku idee ja detailideni läbitöötatud teostuse eest ARS-i projektiruumis toimunud isikunäitusel "Karikakra torge". Näitusel loodi keskkond, kus kaalukad teemad nagu ärevus ja aja möödumine ning raskepärased materjalid nagu raud ja pronks koos joonistuste ja muude detailidega moodustasid haprana näiva, ent tugevalt püsiva ja kaasahaarava ornamentaalse terviku.

Agur Kruusing – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali tunnustuspreemia Haapsalu Linnagalerii pikaajalisele galeristile, kelle kureerimisel on galerii programm silmas pidanud erinevaid publikuid, tutvustades Eesti kaasaegse kunsti tippe ja noorte kunstnike loomingut ning andnud võimaluse oma loomingu esitlemiseks ka kohalikul tasandil olulistele kunstnikele. Galerii programmis on heas tasakaalus rändavad näitused, spetsiaalselt sinna loodud näitused ning ka just seal ellu kutsutud festivalid.

Kultuurikeskuse ja linnavalitsuse toel on sellest kujunenud üks kindel koht Eesti kaasaegse kunsti maastikul, kuhu tasub minna nii näituseid tegema kui vaatama.

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad 2021

Krista Taim – armastatud raadiohääl, väsimatu pärimuse tutvustaja ja populariseerija

Meelis Kihulane – traditsioonilise rahvapärase puutöö järjepidevuse hoidja ja silmapaistev meister

Elo Unt – loominguline ning pühendunud rahvatantsu edendaja

Kristi Alas – rahvapärase viiulimängu edendaja ja pühendunud õpetaja

Külli Kiivet – särav koorijuht, armastatud lauluõpetaja

Salme Vallateater – tegus ja särav Saaremaa harrastusteater

Kultuurkapitali aastapreemiaid antakse välja alates aastast 1995 ning need on rahalised. Peapreemia on suurusega 7000 eurot ja elutööpreemia 10 000 eurot. Preemiapäeval antakse välja ka audiovisuaalse kunsti, kujutava ja rakenduskunsti ning rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad, mille suurus on 1000 kuni 4000 eurot.

Kultuurkapitali preemiate laureaadid saavad alates 2013. aastast kuldse preemiakera, taiese, millele autorid Risto Tali ja Rait Siska on nimeks pannud Jonnakas.

Preemiapäeval, 13. veebruaril kell 18.45–20.00 on ETV eetris erisaade "Kultuurkapitali aastapreemiad 2021", mis tutvustab elutöö- ja peapreemia laureaate, avades nende mõttemaailma ja tegude tagamaid.