NÖFF-il esilinastub Mirjam Matiiseni lühidokumentaal "Lumi ja Leenu"

Pimedate Ööde Filmifestivali partnerfestival NÖFF ehk Naiste Ööde Filmifestival Raplas keskendub programmivalikul naisrežissööridele ja kinolinal nähtud tugevatele naiskarakteritele.

Festivali korraldaja Katrin Klaebo tõstab programmist esile Eesti lühidokumentaalfilmide seansi, mille raames esilinastub ka film "Lumi ja Leenu", samuti tõi ta välja filmi "Helene". "See on küll 2020. aasta Soome film, aga seal on hästi palju Eesti koostööd," sõnas ta.

NÖFF-i fookuses on alati olnud ka naiskunstnikud, eriti soovitakse esile tõsta Raplamaaga seotud loojaid. Sel korral on Rapla kino Trepigaleriis Siiri Sisaski fotosari "Siin ja seal", Rütmanni galeriis on väljas Filmiarhiivi portreed "Unustatud ja unustamatud naised Eesti filmiajaloos."

Festivalil kuulutatakse reedel välja ka Leida Laiuse mälestusauhinna laureaat.