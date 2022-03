Grigorjeva lavastusest "Woke ja vihane": ärge laske end pealkirjast petta

VAT teatri uuslavastus "Woke ja vihane" lõhub neljanda seina nii näitleja ja publiku, noorte ja vanade, eestlaste ja venelaste kui ka veganite ja lihasööjate vahel. Lavastuse autorid on Sveta Grigorjeva ja Mihkel Seeder ning lavastaja on Christian Römer.

Lavastus "Woke ja vihane" räägib eelkõige noorte inimestega neile olulistel teemadel ja neid kõnetaval viisil. Fookuses on nii kliimakriis, sõda Ukrainas kui ka identiteediküsimused.

"Ärge laske end sellest pealkirjast petta. Siin on nii woke ja vihaseid kui ka leebemaid ja konservatiivsemaid ja liberaalsemaid vaateid. Siin on nii noorte kui vanemate hääli. Aga ma ei ütleks, et see on ainult noortele suunatud lavastus," märkis Grigorjeva "Aktuaalsele kaamerale".

Laval on kolm näitlejat, Karolin Jürise, Silva Pijon ja Ago Soots, kes läbi esitatud monoloogide üksteisega vastanduvad või hoopis ühise keele leiavad.

"Me näeme enda ümber Inimesi, kes tegelikult niimoodi räägivad ja mõtlevad, oleme need lihtsalt ühte lavastusse kokku pannud. Usun, et noorte seas on väga palju inimesi, kes tegelikult tunnevad ennast selles väga ära, isegi rohkem kui mina Karolinina. Väga palju on murelikke ja vihaseid noori," selgitas Jürise.

Sveta Grigorjeva leiab, et Eestis võiks olla veel rohkem platvorme, kus erinevad hääled ja arvamused saaksid kõlada, sest teatud häältel pole tema hinnangul me seda võimaldanud.

Lavastust mängitakse Sakala 3 teatrimajas.