Liisa Saaremäel: püüan läbi oma loomingu kaoses korda luua

"Ma just lõpetasin magistri ja olen vabakutseline kunstnik," tutvustas end Liisa Saaremäel. Uue Loomingu Maja ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia all tegutsev Saaremäel teatab, et uute lavastusteni jõudmine on olnud ka tema jaoks huvitav teekond.

"Ma üritan läbi oma loomingu jõuda selleni, mida ma päriselt ise teha tahan. Need tööd, mida ma teen, on mingil kujul vastused sellele. Eks ma vaatan edasi, mis saama hakkab," rääkis Saaremäel oma loomingu kohta.

"Ma tunnen vastutust. Samas ma tunnen, et see vastutus peab olema väga isiklik ja väga aus ja läbi nende vahendite, mida mina valdan. Kuidas mina selles kaoses suudan korda luua läbi oma sõnade või tegude... Ma tajun platvormi ja võimalusel ka kasutan seda," selgitas Saaremäel vastuseks küsimusele, kui palju tunneb tema kunstnikuna vastutust midagi maailmas paremaks teha.

Saaremäel tõdes, et auhind on küll ühe etapi kokkuvõte ning jätab talle mälestuse tänavusest galast, kuid aeg läheb edasi ja juba on käsil uued projektid.