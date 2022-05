Karjatse filmist "Minsk": see näitab, kui habras on igapäevane olukord

"See on selline kavalalt tehtud ühevõttefilm, mille eelarve ei olnud suur. Ja kõik jõhkrused Minski tänavatel on näidatud nutikalt. Vaatajat ehmatab eelkõige see vaimne vägivald, mida kinnipeetute kallal läbi viiakse, kõik see sõim ja jõhker kohtlemine ja see näib väga päris välja. Selles mõttes on see väga hästi tehtud," rääkis filmi vaadanud kriitik Tõnu Karjatse.

Filmi produtsent Katerina Monastõrskaja sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et loo traagikat on võimalik praegu selgemini mõista. "Maailmas, kus praegu viibime, saab anda asjakohast hinnangut Minskis toimunule."

"See, mida tahetakse selle filmiga edasi anda, on, kui habras on igapäevane olukord. Kui kaitsetu on inimene jõustruktuuride ees, kui diktaatori võimu tahetakse saavutada," sõnas Karjaste Eestis üles võetud filmi kohta.

Film jõuab Eesti kinodesse 6. mail.