Raadio Tallinn tähistab 16. sünnipäeva

"Raadio Tallinn on senise 16. tegutsemisaasta jooksul leidnud oma truu publiku ning kindla koha eesti kvaliteetmuusika kogukonnas. Nõnda on see hittraadiotest tihedal meediamaastikul haruldaseks aknaks siinsetele muusikutele, kes on leidnud sagedusel 103,5 MHz oma igapäevase väljundi ning kohtumispaiga oma kuulajatega," rääkis Raadio Tallinna peatoimetaja Maian Kärmas.

"Raadio Tallinna muusikaprogrammil on aastatega kujunenud välja käekiri, kus luuakse hoolikalt tundevarjundeid, mis võimaldavad päevategemistes keskenduda, kuid ühtlasi pakuvad ka avastamisrõõmu, vajadusel ergutavad meeli ning samas aitavad leida tasakaalukat siserütmi. Kõige selle keskel tõstab Raadio Tallinn ikka-jälle pjedestaalile eesti levimuusika eriilmelisi loojaid ja artiste," lisas Kärmas.

Tähtpäeva puhul on Raadio Tallinna muusikaprogramm läbinisti kodumaiste lugude päralt.

Raadio sünnipäeva puhul kõnelesid oma teekonnast muusika juurde ja muusikast lähemalt jazz-saksofonist Raivo Tafenau ja laulja Liisi Koikson.

Tafenau sõnul sobib väärt muusika vahele väga hästi ka väärt vaikus.

Laulja Liisi Koikson märkis aga, et leidis muusikas häbeliku lapsena oma enesekindluse koha.