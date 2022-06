Teatrifestival Draama avaldas 2022. aasta programmi

Teatrifestival Draama toimub sel aastal 6. kuni 11. septembrini Tartus ning programmi on kokku pannud festivali loomenõukogu liikmed Hedi-Liis Toome, Liisi Aibel, Oliver Issak, Annika Üprus ja Tiit Palu.

Festivali programmi kuuluvad sel aastal Eesti Draamateatri "Mefisto", Von Krahli Teatri "Fundamentalist" ja "Melanhoolia", R.A.A.A.M'i "Audients", Eesti Noorsooteatri "Sinel", Endla teatri "Issanda loomaaed" ja "Kolm õde", Musta Kasti "Kolm õde", Theatrumi "Iraani konverents", Vaba Lava "Ma võiksin sulguda pähklikoorde" ja "Х** войне. M*** sõda. Ukraina. Kirjad rindelt", Sõltumatu Tantsu Lava produtseeritud Sveta Grigorjeva "Fakerz", Tartu Uue Teatri produtseeritud Renate Keerdi "LOOD", Kanuti Gildi SAAL'i kaasproduktsioonid: Biofilm Sistersi "Pure Pink Pox", Jette Loona Hermanise ja Johhan Rosenbergi "Eden Detail", ning Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperi "72 päeva".

2022. aastal toimub festival taas koos Eesti kaasaegse etenduskunsti esitlusfestivaliga draamamaa.weekend, mis toimub 5.-8. septembrini nii Tallinnas kui Tartus ning on mõeldud eelkõige kuraatoritele ning festivalide programmikoostajatele välismaalt. Festivali ajal saavad nii kohalik publik kui festivalikülalised välisriikidest kogeda kontsentreeritud valikut rahvusvahelise potentsiaaliga Eesti kaasaegsest etenduskunstist. Kõiki lavastusi on võimalik festivalil vaadata ka ingliskeelse tõlkega.

Festivali juht ja kuraator Hedi-Liis Toome sõnas, et 2022. aasta Draamal on kaks fookust. "Esiteks tahtsime festivalile koondada lavastusi, mis mingi nurga alt suhestuvad ühiskonna ja selles toimuvaga, kas siis otsesemalt nagu näiteks Eesti Draamateatri "Mefisto" või Vaba Lava "Х** войне. M*** sõda. Ukraina. Kirjad rindelt" või kaudsemalt nagu Noorsooteatri "Sinel" või Von Krahli "Melanhoolia"," ütles ta.

Toome lisas, et teiselt poolt soovivad nad esile tõsta just naisloojaid ja -etendajaid. "Nii jõuavad Tartusse festivalile Kertu Moppeli, Laura Jaanholdi, Biofilm Sistersi, Jette Loona Hermanise, Julia Augi, Renate Keerdi, Sveta Grigorjeva, Marta Aliide Jakovski ja Ene-Liis Semperi lavastused. Lisaks ei saanud jätta kasutamata võimalust näidata ühel nädalal kahte erinevat versiooni Tšehhovi "Kolmest õest", mille mõlema lavastajaks on Ingomar Vihmar."

Draama festival teeb sel aastal koostööd uue rahvusvahelise etenduskunstide festivali Performa Borealisega, mille piloot toimub 8. kuni 10. septembrini Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Kui Draama keskendub Eesti teatrile, siis Performa Borealis toob külalisetendusi Saksamaalt.

Pilootfestivalil esitletakse 3 osa saksa teatrilavastaja ja filmirežissööri Daniel Kötteri interdistsiplinaarsest lavastustsüklist "Maastikud ja kehad", mis käsitleb globaalse kaevandamisega seotud temaatikat. Esitletakse VR installatsioon-performance´it "Vesi ja koltaan", kus käsitletakse kivisöe kaevanduste sulgemisega seotud keskkonna- ja maastikumuutusi Ruhri piirkonnas Saksamaal ning koltaani kaevandamisega seotud sotsiaalmajanduslikke probleeme Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Tsükli viimane osa on Ida-Virumaa kaevanduste teemaline "Põlevkivi", mis kujutab endast videoinstallatsiooni ja industriaalrockbändi KEETAI kontserti.

Uue rahvusvahelise etenduskunstide festivali Performa Borealis pilootfestival toimub 2022. aastal ja peafestival 2024. aastal, see on ellu kutsutud Euroopa Kultuuripealinna Tartu 2024 raames.