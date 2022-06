Julia Aug alustab tööd Vaba Lava Narva loovjuhina

"Ajal, mil Venemaal suletakse teatreid ja "kustutatakse" loovisikuid, kes julgevad Putini sõja vastu sõna võtta, on meie kohus toetada ja aidata neid, kes oma aususe pärast kannatavad," ütles Vaba Lava juht Märt Meos. "Meil on Juliaga pikaajaline positiivne koostöökogemus ja nüüd, mil tal tühistati teisel pool piiri ka viimased tööd, ei olnud meil pikka mõtlemist."



Julia Augi peamised tööülesanded on Narva Vaba Lava kunstilise tegevuse juhtimine ja teatrielu rikastamine. Eesmärk on pakkuda Narva inimestele rohkem Eesti kultuuri ja teatrit. "Praegu ei ole aega istuda ja arutada, kuidas ja mida Narvas teha. Sinna tuleb viia Eestit ja seda Vaba Lava ka teeb," lisas Meos. "Meie relvaks on teater. Julia tunneb Narvat. Tunneb Eesti teatrit ja inimesi. Loodan väga, et lisaks Vaba Laval tehtule suudab ta meelitada Narva külalisetendusi andma ka teisi Eesti teatreid. Narvakatele on seda vaja – saada üha enam osaks Eesti kultuuriruumist."

"Narval on minu elus alati olnud eriline koht," selgitas Julia Aug. "Mäletan oma eesti vanaema meenutusi sõjaeelsest Narvast. Narvast, mis kadus 1944. aasta pommitamise ja Nõukogude okupatsiooniga," ja lisab murelikult. "Praegu on Eesti Narvat mentaalselt kaotamas. Viimane aeg on midagi teha, muidu me kaotame ta täielikult. Eestil tuleb pöörata rohkem tähelepanu Narvale ja Ida-Virumaale laiemalt. Toetada siinset kultuurimajakat Vaba Lava igati, nii moraalselt kui ka materiaalselt. Mina proovin anda oma panuse," ütleb Julia Aug.