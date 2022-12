Julia Aug: see, kes tunneb halvasti ajalugu, ei mõista kaasaegseid protsesse

Julia Augi dokumentaallavastus otsib vastuseid inimesi aastakümneid kummitanud valusatele küsimustele: kes ja miks hävitas ajaloolise linna ning kuidas anda narvakatele tagasi sõjaga katkenud ajalooline mälu? Augi sõnul oleks võinud Narvat säästa ja päästa, kuid seda ei tehtud.

"Siin toimus nii linna hävitamine kui ka sisuliselt linna täielik ümberasustamine. Siia sõitnud inimesed panid aluse tänapäeva linnale. Vaieldamatult armastavad need inimesed Narvat, kuid neil puudub mentaalne side ajaloolise vana Narvaga," rääkis lavastaja. "See, kes tunneb halvasti ajalugu, ei mõista kaasaegseid protsesse."

Narva hävitamist näidatakse läbi piirilinna elanike saatuse. Need on dokumentaalselt jäädvustatud lood linna pommitamisest jaelust purustatud Narvas, aga ka sellest, kuidas rindejoon peresid lahutas ja teineteisega sõdima sundis. Sõjatules hävinud linna elanike järeltulijaid on Eestis palju. Näiteks oli näitleja Loviise Kapperi vanavanaisa narvakas.

"Ma ei olnud selle peale enne seda lavastust väga palju mõelnud ja siis ma hakkasin vanavanaisa pilte vaatama ning nägin neid kohti, millest me lavastuses räägime. See on natuke kurvaks teinud, et vanavanaisa alles hiljuti ära suri ja ma ei küsinud temalt rohkem. Sellest on väga kahju," rääkis Kapper.