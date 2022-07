Hiiumaal avatud näitus vaatleb okupatsiooniaega ja kaasaja keraamikat

Kolmanda "Genius Loci" ehk kohavaimu näituse fookuses on teise maailmasõja järgne aeg, mil pastoraat muudeti kõigepealt vanadekoduks. Näituse kontseptsiooni ja kujunduse autor Maret Kukkur rääkis, et sõjajärgne nõukogude võim paistis silma oma absurdsetelt veidrate programmidega.

"Üks selline ettekirjutus ka vanadekodule oli, et miks vanad on oma riietega, kui ometi riik jagab neile ühesuguseid kitleid ja ühesuguseid rätikuid ja see on kohustus, et inimesed oma viimased elupäevad veedaksid mitte ainult täistuubitud toas, vaid ka ühesuguses vormiriietuses. Kui selle peale mõelda, siis ma ei usu, et keegi igatseb sellist elu lõppu," kirjeldas Kukkur.

Mõte ühendada ajalugu 23 tänapäevase autori keraamikaga sündis seetõttu, et keraamika oli okupatsiooniajal peredes see, mida hoolega hoiti. Lisaks andis inspiratsiooni Reigi pastoraadi hoovis peituv kultuurkiht.

"Pastoraadi aias on erinevatel aegadel ilmselt olnud, nagu omal ajal olid, väikesed prügiaugud. Kui siin metssead teevad sanktsioneerimata väljakaevamisi, siis on siin väga erinevatest ajastutest portselani ja fajanssikildusid," ütles näituse kunstiosa kuraator Kalli Sein.

Pärast vanadekodu kasutati pastoraadihoonet elumajana. Enne maja tühjaks jäämist oli 1980. aastate teises pooles selle viimane asukas kirjanik Tõnu Õnnepalu, kellega saab publik kohtuda suve jooksul Reigi pastoraadis neljal õhtul. Näitus ise jääb avatuks 21. augustini.